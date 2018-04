Congreso aprueba ley para  combatir el tráfico sexual en línea

La legislación FOSTA permitirá a los fiscales entablar acciones civiles contra los sitios en la web que promueven este delito

NUEVA YORK.- Sobrevivientes de tráfico sexual y defensores contra este tipo de delito celebraron este lunes la aprobación de la Ley para permitir a las víctimas y a los estados luchar contra el tráfico sexual en línea (FOSTA), por parte del Congreso en Washington.

Aunque la legislación bipartidista todavía no se ha promulgado formalmente como ley y está en espera de la firma del presidente Trump, los sitios web que anuncian relaciones sexuales con víctimas de tráfico humano ya están cerrando.

Durante el evento para destacar la aprobación de FOSTA, celebrado en las escalinatas del cabildo, la congresista demócrata por Nueva York Carolyn B. Maloney, dijo que ésta incluye una enmienda agregada en la Cámara de Representantes para incorporar disposiciones del proyecto de ley del Senado, la Ley para Detener el Tráfico Sexual (SESTA).

“Hoy celebramos otro gran paso en la lucha contra la esclavitud moderna. El Congreso aprobó abrumadoramente este proyecto de ley para combatir el tráfico sexual y aclarar una ley de 1996 que protege inadvertidamente a estos vendedores de sexo en línea”, dijo Maloney.

La congresista agregó que los sobrevivientes y sus familias que intentaron iniciar acciones civiles contra estos sitios fueron excluidos de los tribunales, y los fiscales que intentaban tomar medidas enérgicas contra estos sitios web tenían las manos atadas.

“¡Pero no más! La forma en que Backpage.com, y sitios similares, hacen negocios es simplemente incorrecta, y la ley no debe dejar lugar a confusión sobre eso. Estos sitios web no son meramente plataformas; son participantes activos en la venta de personas para el sexo comercial. Su tiempo se acabó”, fustigó Maloney.

La congresista Maloney fue uno de los principales copatrocinadores de la legislación bipartidista presentada por la representante republicana Ann Wagner. El paquete legislativo FOSTA-SESTA aclara la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 que protege inadvertidamente los sitios web que facilitan activamente la publicidad de las relaciones sexuales con menores y las víctimas de la trata de personas, en procesos penales y demandas civiles. El paquete legislativo FOSTA-SESTA deja en claro que las compañías de Internet que facilitan el tráfico sexual no están protegidas por la ley federal.

“Independientemente del sexo, la religión, la edad, la educación o la nacionalidad, todos merecemos un trato humano, con dignidad y libertad”, dijo Shandra Woworuntu, sobreviviente del tráfico sexual.

El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados informó que el tráfico sexual de niños aumentó en más de un 800% de 2010 a 2015 y casi ¾ de los informes de tráfico sexual de menores provienen de los anuncios de páginas como Backpage.com.

“Ya es hora de que las voces de los supervivientes no solo se escuchen sino que triunfen”, dijo Tiffany Vázquez de la organización defensora GEMS.

La abogada de derechos civiles Carol Robles-Román, miembro de Legal Momentum, comentó que la legislación representa una nueva era de justicia para las víctimas del tráfico sexual en línea.

“Como abogada que ha representado a personas victimizadas por Backpage, espero con interés una investigación federal exhaustiva de esta presunta actividad delictiva, y que los sobrevivientes finalmente tengan su merecido día en la corte”.

Crucialmente FOSTA permitirá a los fiscales federales, estatales y locales llevar a los sitios web que promueven o facilitan intencionalmente el tráfico sexual y empodera a las víctimas del tráfico sexual en línea para entablar acciones civiles contra estos sitios, consignó en un comunicado la organización Sanctuary for Families.