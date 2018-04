Video: Gabriela Spanic revive villana, Paola Bracho, de ‘La Usurpadora’

Después de 20 años, la actriz vuelve a dar vida al personaje de antaño

Gabriela Spanic revivió una de las villanas más queridas de la historia de las telenovelas, Paola Bracho de “La Usurpadora“. La actriz venezolana se dio a conocer internacionalmente gracias a la producción de Televisa donde dio vida a las gemelas, Paulina y Paola.

En un intento de hacer ruido como aquella resurrección de Soraya Montenegro, la antagonista de “María la del Barrio” interpretada por Itatí Cantoral, para promocionar la nueva temporada de “Orange Is The New Black” en Netflix.

Ahora Spanic vuelve a la piel de Bracho para promocionar la tienda virtual Amazon en su versión mexicana. La villana aparece con su bata de hospital diciendo que regresó y se ve terrible en la ropa. La primera de Bracho le muestra la aplicación de la plataforma digital para ordenar su característico vestido rojo.