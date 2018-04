Grupos de protección infantil cuestionan a Youtube

Se acusa a la empresa ante la FTC de recopilar ilegalmente datos de niños

Si tiene un niño en casa lo sabe bien. Los más pequeños prefieren la satisfacción inmediata que ofrecen los videos de YouTube que la programación de la televisión. Un estudio de 2017 verificó que el 80% de los niños estadounidenses de 6 a 12 años ven este canal de video, propiedad de Google, diariamente.

Y eso, de acuerdo con una queja presentada ante la FTC (Comisión Federal de Comercio) por algo más de una veintena de grupos de protección infantil, está permitiendo a YouTube recoger datos ilegalmente de los más pequeños y usarlos para vender anuncios específicamente diseñados para ellos.

No es la primera vez que grupos de protección a la infancia cargan contra esta plataforma de videos por el contenido y los anuncios. De hecho, YouTube creó un canal Kids destinado a los más pequeños sin anuncios específicamente diseñados para ciertos usuarios (targeted). No obstante los niños usan la aplicación regular, no la creada para los niños, a pesar de que la política de la empresa requiere que los usuarios afirmen que son mayores de 13 años.

Pero no hace falta registrarse para ver videos, los términos del servicio no son lo suficientemente explícitos ni se notifica lo suficiente a los padres y la Children Online Privacy Protecction Act (COPPA o Ley de protección de privacidad de niños en línea) requiere que este canal tenga el consentimiento de los padres antes de usar sus datos en caso de ser menores de 13 años.

Los padres pueden poner más diligencia en lo que hacen sus hijos con YouTube, donde pueden encontrar programación de su gusto aunque no siempre la más adecuada para su edad, pero lo hagan o no, la queja precisa que la empresa aún está diseñando anuncios específicos para los usuarios más jóvenes. Además, canales dirigidos a los niños como CuChuTV Nursery Rhymes, y Ryan Toys Review son algunos de los más populares en la categoría de “Padres y familia” y los grandes anunciantes pagan altas cantidades para que sus avisos lleguen a los canales más populares, explica la queja.

Estos grupos de defensa de los niños creen que la FTC debe obligar a Google como empresa matriz y a YouTube a dejar de violar la COPPA, monitorizar su cumplimiento e imponer multas que pueden llegar a ser de $41,484 por violación. La queja afirma que Google ha ganado mucho dinero con la información personal de los niños.