Netflix, Amazon Video, HBO o Hulu. 3 puntos para ver qué oferta te conviene más

Descubre cuál es tu mejor opción en cuanto a Streaming TV, según precios y ofertas

¿Con qué propósito estás adquiriendo el servicio de streaming? Esta será la primera pregunta que te debes responder. Si tu plan incluye una producción específica, revisa a cuál servidor pertenece, de ser una serie original. Aunque, ten en cuenta que muchas series y películas están en más de un servidor, por eso evalúa el resto de los aspectos.

Netflix ha sido el pionero de esta industria, por lo tanto lleva una ventaja importante frente a sus competidores. A pesar de eso, Amazon, HBO y Hulu han hecho un importante esfuerzo para no quedarse atrás. Una competencia que a los usuarios nos conviene, tanto en materia de precios, como de calidad de los productos ofrecidos.

1. Compara la calidad del servicio

Comienza por hacer una prueba gratuita de cada uno de los proveedores. Esto te ayudará a definir con cuál te sientes mejor. Evalúa señal, variedad y calidad de contenidos.

Para algunas creaciones de cuenta, te pedirán que registres una tarjeta de crédito, con ello no te generarán un cobro inmediato, sino que el servicio se activará al mes posterior a la prueba, de no llegar a cancelarlo a tiempo. ¡Recuerda! El servicio lo puedes cancelar cuando quieras.

30 días de prueba con Hulu

30 días de prueba con Amazon Video

1 mes de prueba con Netflix

1 mes de prueba con HBO Now

Ten en cuenta que esto aplica solo para usuarios nuevos. El registro requiere de los datos personales de quien sería el titular.

2. Conoce los precios y lo que te ofrecen

A partir de enero de 2018 Netflix hizo algunos cambios en sus tarifas. El portal de streaming cuenta con 3 planes.

El primero es el básico, en el que el servicio solamente puede ser usado desde una pantalla al tiempo, el cual cuesta $7.99 dólares al mes.

El segundo, y más popular, es en el que el servicio puede ser utilizado hasta en dos pantallas al tiempo. Éste tiene un costo de $10.99 dólares al mes. Aumentó en 1 dólar sus servicios respecto al año inmediatamente anterior.

Y el tercero y premium, permite que el servicio sea utilizado desde 4 pantallas simultáneamente, a una calidad de 4k. El cual subió en 2 dólares respecto al año anterior y dejó el plan en $13.99 dólares al mes.

HBO now tiene un costo de $14.99 dólares al mes. No necesitas tener televisión por cable para que accedas al servicio. HBO now funciona de forma independiente.

Hulu ofrece dos planes diferentes.

El primero es el básico, el más popular y económico al tiempo, el cual cuesta $7.99 dólares al mes.

El segundo, el cual es libre de cortes comerciales, tiene una costo de $11.99 dólares al mes.

Para adquirir el servicio Amazon Video, tienes la opción de tomar dos planes. Si tienes una cuenta Amazon Prime, por lo tanto eres usuario pago, ya cuentas con el beneficio del prime video. Ser un usuario Amazon Prime además te da el beneficio de envío de artículos gratis en los dos días siguientes a tu compra en la tienda en línea. Este paquete tiene un costo de $12.99 el mes.

Si por el contrario quisiera adquirir solo el servicio de video, la tarifa es de $8.99 dólares el mes.

3. ¿Quisieras ver contenidos aún cuando no tienes acceso a internet?

Esta es una opción, pero deberás planear con tiempo. Tanto Amazon como Netflix, te dan la posibilidad de descargar contenidos a tu celular o tableta para que accedas a ellos cuando estás fuera de línea.

De las configuración de tu teléfono móvil o tableta, depende que la puedas descargar con los datos de tu operador o solo a través de wifi.

Recuerda que esto tiene una fecha de expiración. Por lo anterior debes verlo en un tiempo determinado o sino dejarán de estar disponibles y deberás realizar de nuevo la descarga.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming no ofrecen los mismos servicios en todos los países.