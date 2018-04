NYPD rescata a mujer desnuda en restaurante de Midtown

La policía encontró a la empleada golpeada y sin ropa en el piso del restaurante

NYPD está tras la búsqueda de un empleado sospechoso de haber atacado a una compañera de trabajo que fue encontrada desnuda dentro de un restaurante italiano en Midtown.

La mujer de 42 años llamó al 911 la madrugada del lunes para informar que había sido atacada y robada dentro del establecimiento “Via Italia” en la calle 46, entre las avenidas Quinta y Sexta, dijeron los policías.

Cuando la policía llegó a la escena alrededor de las 4 a.m., encontraron el restaurante cerrado desde el exterior, asegurado con una reja y un candado. La mujer dijo que su atacante la había dejado encerrada y lo identificó como un ex compañero de trabajo de 42 años, informó New York Post.

Tras romper las cerraduras, la policía encontró a la mujer magullada y tirada desnuda en el piso del restaurante. Más tarde hallaron su ropa en un baño del sótano, dijeron las fuentes.

La víctima dijo que su agresor le había quitado la ropa, orinado sobre ella y tomado su reloj y pulsera antes de huir. No se precisó si tuvo relaciones sexuales con ella.

Una ambulancia llevó a la mujer a Bellevue Hospital para ser examinada.