Conductor del tren L ayuda a salvar a perro en las vías del Subway

Varios trabajadores persiguieron al can a lo largo de nueve paradas del metro en Brooklyn

Un conductor de un tren L ayudó a salvar a un perro que corría por las vías del tren en Brooklyn este lunes. Varios trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), intentaron por todos los medios perseguir al perro a lo largo de nueve paradas y finalmente lograron atraparlo.

“Yo estaba tocando la bocina y gritándole a los trabajadores: ‘¡Hay un perro en la vía!’”, dijo el conductor del tren Ernest McClain, en declaraciones recogidas por el New York Post.

“No quería ver morir al perro”, aseguró McClain, refiriéndose al pit bull. McClain, de 36 años, estaba cerca de la estación de la avenida Wilson en Bushwick y se dirigía hacia Manhattan alrededor de las 3:30 a.m. de este lunes, cuando vio a pasajeros en estado de pánico.

McClain persiguió lentamente al perro por las vías de Subway, siguiendo las instrucciones de un operario, que le indicó que continuara detrás del can con “extrema precaución”, a no más de 10 millas por hora, para no herir al perro confundido. Cuando llegó a la estación de la avenida Morgan, el operario se dio cuenta de que el perro cojeaba.

Finalmente, alrededor de las 4:15 a.m. a la altura de la estación de la avenida Graham, trabajadores de mantenimiento de la MTA consiguieron atrapar al animal, saltando a la vía, captando su atención y atándolo con una correa.

Dos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recogieron al perro, pero fuentes policiales dijeron que no habían tenido información acerca de su paradero. “Afortunadamente el perro tiene la asistencia que necesita para recuperarse”, dijo McClain, quien también añadió que “al final del día, no quiero ver a nadie –ni a ningún animal– morir por ser atropellado por un tren”.