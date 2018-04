Remedios naturales para los cálculos renales

Si beber a diario agua de limón no te apetece, otro remedio natural para los cálculos renales es beber abundantes líquidos en general. Beber suficiente para fundamentalmente duplicar tu producción diaria de orina es el pilar de cualquier plan de acción para prevenir los cálculos renales, dice Yaacoub. Este paso puede diluir tu orina, lo que ayuda a evitar que el calcio y otros compuestos se aglomeren. El agua es una buena elección y el café también puede ayudar, dice Yaacoub. Si bien hay investigaciones que sugieren que tomar té puede también disminuir el riesgo, Yaacoub no lo recomienda; los niveles altos de oxalato en el té puede aumentar el riesgo de cálculos renales en algunas personas.

