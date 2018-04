Ana María Canseco: Toda su emotiva despedida de ‘Un Nuevo Día’

"Yo no me voy porque sé que me quedo en un pedacito de su corazón"

Entre momentos muy emotivos, recuerdos, sonrisas y muchas sorpresas que le llegaron directo al corazón, Ana María Canseco se despidió hoy de ‘Un Nuevo Día’ y de Telemundo.

Tal como te lo anticipamos semanas atrás, a la querida periodista mexicana no le renovaron su contrato en Telemundo, y por lo tanto dejó de pertenecer a la cadena. Aunque le dieron el chance de ella misma anunciarlo dentro del show, y este jueves, 12 de abril, de despedirse con un programa dedicado a ella. Con mucha educación y profesionalismo, Canseco no perdió la oportunidad de recordar varias veces que se quedaba sin trabajo en frases como “ahora tendré mucho tiempo libre”, o que busca un novio que tenga principalmente trabajo.

Fueron muchas las celebridades y grandes amigos de Ana María que le enviaron sus saludos como Los Tigres del Norte, María Marín, El Chapo de Sinaloa, María Celeste Arrarás, Julión Álvarez y dos de sus mejores amigos que llegaron al estudio de ‘Un Nuevo Día’ de la mano del Chef James.

Los famosos chefs mexicanos Jaime Martin y Ramiro Arvizu llegaron desde Los Angeles para prepararles los Chilaquiles Divorciados que le gustan tanto a Ana María.

En todo momento Anita se mostró muy agradecida con sus compañeros, tanto delante de la pantalla, como detrás de ella, y les dedicó palabras como estas:

“Han sido 21 años despertándome América, más bien despertándolos a ustedes, muchísimas gracias. Que Diosito siempre nos ponga en el camino correcto. Gracias porque ustedes son unos grandes compañeros, gracias a la cadena, no tengo palabras, ustedes han sido mi familia aquí en Miami, y no me voy porque mientras viva en el corazón y en los recuerdos que hemos vivido juntos, y que me recuerden en esas cosillas ahí estaré, hemos creado una familia y unos amigos para toda la vida… Llegamos para hacer historia y me voy a hacer historia”.

Otros de los momentos más emotivos fue cuando María Marín le trajo herramientas para su nuevo cambio, entre ellas una foto con su tío René que falleció, y que la motivadora le dijo que era su ángel que estaba con ella para cuidarla y protegerla. Por supuesto, Anita no pudo contener las lágrimas y tampoco pudo seguir hablando.

Ya llegando a los minutos finales, todos sus compañeros como Adamari López, Mario Vannucci, Chef James, Zuleyka Rivera, los presentadores invitados Jorge Bernal y Felipe Viel, y el resto de colaboradores e invitados del día, se pararon junto a ella para las últimas palabras antes de decir ‘Hasta pronto’.

“Quiero agradecer muy en especial a Dessi, Rick, Alina -productores y ejecutivos de la cadena- y todos los ejecutivos de Telemundo por haberme regalado uno de los mejores días de mi vida, muchas gracias por haberme permitido trabajar con un grupo de compañeros tan queridos, de los cuales he aprendido muchísimo”, dijo Ana luego de recibir un reconocimiento de las manos de Adamami.

Y el momento por el que han pasado todos los que se han ido de ‘Un Nuevo Día’, la foto del recuerdo estuvo a cargo del astrólogo y uno de sus mejores amigos, Mario Vannucci, quien luego de unas cariñosas palabras, destapó las imágenes.

“Gracias Telemundo por haberme abierto los brazos, hoy se cierra este ciclo. Yo no me voy porque sé que me quedo en un pedacito de su corazón”… Y con estas palabras, tal como ella misma lo dijo, Ana María Canseco le dio fin al una etapa de su carrera, a sus 5 años conduciendo ‘Un Nuevo Día’.

MIRA LA DESPEDIDA DE ANITA:

Loading the player...