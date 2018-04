Lili Estefan: ¿Fotos desnuda en internet?

Mira lo que ella misma explicó

Sí, la propia Lili Estefan hizo la denuncia en su show ‘El Gordo y La Flaca’ de la posibilidad de que haya fotos de ella desnuda en internet, por lo menos así se lo anunciaron.

¿Cómo es la historia?… Lili, junto a Carlos Calderón, compartió que estando de vacaciones recibió un mensaje y un link que decía que allí había publicadas fotos de ella desnuda. Alarmada, pensó por unos segundos qué hacer, hasta que decidió averiguar antes de abrir.

Pues resulta que la Flaca descubrió que estaba siendo víctima de un ‘hacker’. Si ella abría el link, el ‘haker’ podía tener acceso libre a todo el contenido de su celular. Por eso, Lili le aconsejó a los televidentes que cuando reciban un mensaje de este tipo lo que tienen que hacer es tirar el link sin abrirlo.

Por supuesto, Carlos Calderón no perdió la oportunidad de preguntarle si en verdad hay fotos de ella desnuda… Lili primero se quedó pensando y luego dijo que ‘creía’ que no, pero que si alguien tenía se la mandara directamente pero no por un link.

MIRA AQUÍ LA DENUNCIA: