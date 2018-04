Profesor en Brooklyn a juicio por pagar a un alumno para abusarlo sexualmente

El estudiante está demandando por $11 millones de dólares a la ciudad

Mervyn Affoon, maestro de una escuela pública de Brooklyn, ha sido acusado de pagarle a un alumno de 16 años para tener relaciones sexuales, detallaron los fiscales el miércoles.

Mervyn Affoon, de 66 años, es profesor en la secundaria “Academy of Hospitality and Tourism at Erasmus Hall”, en Flatbush. Supuestamente tuvo relaciones sexuales varias veces con el estudiante en su apartamento cercano a la escuela, entre marzo y junio del año pasado, según los fiscales.

La investigación del fiscal comenzó después de que el niño revelara el abuso a su madre en octubre de 2017, informó New York Post. El alumno no identificado está demandando por $11 millones de dólares a la ciudad.

Al maestro se le acusa de haberle pagado un total de $400 dólares al menor de edad. Luego, antes de las vacaciones de verano, Affoon supuestamente le pidió al adolescente que le enviara un video sexual explícito.

Affoon está acusado de múltiples cargos de abuso sexual y mala conducta, además de un delito que promueve el desempeño sexual de un niño por el presunto video.

El acusado se declaró no culpable el miércoles e insistió a través de su abogado que el niño está mintiendo sobre los encuentros sexuales con el fin de reforzar su demanda contra la ciudad.