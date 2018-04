Manny Pacquiao rompe relaciones con Freddie Roach

Se acaba el camino para una dupla que hizo historia en los cuadriláteros

Freddie Roach no pudo ocultar que le dolió el rompimiento con Manny Pacquiao, y más porque el boxeador filipino jamás se lo comunicó personalmente.

El entrenador estadounidense de 58 años de edad y miembro del Salón de la Fama del Boxeo de Canastota emitió un comunicado de su relación con “Pacman“, púgil que se le pidió por primera vez que lo entrenara en 2001.

Ellos armaron una dupla que hizo historia y logró varios campeonatos del mundo, pero que tronó sin explicaciones. “Manny y yo hemos recorrido un gran camino durante 15 años, más largo que muchos matrimonios y ciertamente una rareza en el mundo del boxeo.

“No cambiaría nada de ello. Dentro del ring de boxeo y de la política, le deseo lo mejor”, dijo Roach en un comunicado.

Pacquiao (59-7-2, 38 KO’s), de 39 años, anunció hace unos días su próximo pleito, contra el argentino Lucas Matthysse el 15 de julio en Kuala Lumpur, Malasia, donde estará en juego el cetro Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Y también se reveló que Pacquiao sería entrando por Restituto “Buboy” Fernández y Raides “Nonoy” Neri, quienes han sido parte de su equipo desde hace años, algo que le pegó a Freddie Roach, quien padece Mal del Parkinson.

“Estaría mintiendo si dijera que no me dolió que no me llamara personalmente para comunicarme su decisión, pero los grandes momentos que hemos vivido juntos son más importantes“, agregó.