Fotos: Rihanna deslumbra en Coachella con vestido transparente

La cantante causó revuelo entre sus fans al mostrar se atrevido look

No cabe duda de que cada uno de los looks que Rihanna muestra al mundo provoca una inmediata cascada de comentarios por parte de sus miles de seguidores. Es que la cantante es muy sexy y no lo oculta, sino todo lo contrario, siempre apuesta a más.

En esta ocasión, la morena publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos del outfit con el que asistió al festival Coachella, en donde lució esa curvilínea figura que posee a sus 30 años de edad con un atrevido vestido transparente que dejaba ver un poco más de lo debido, por lo que de inmediato causó revuelo al compartir las atrevidas instantáneas en la famosa red social.

“Tienes un cuerpo hermoso”, “Eres una reina”, “Que bellas piernas posees cariño”, fueron tan solo algunos de los halagos que recibió la barbadense por parte de sus admiradores.

