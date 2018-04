Hispana desalojada dio a su bebé en adopción y ahora intenta recuperarlo

La joven dice que no le informaron correctamente sobre el proceso de adopción, mientras su familia se quedaba en la calle

Gloria Román entregó a su hijo en adopción porque su familia se quedó sin hogar durante su embarazo, el año pasado.

Ahora la madre de 20 años residente en Nueva Jersey está tratando de recuperar a su bebé, al que dio a luz sin avisar a sus parientes.

Su familia fue desalojada del apartamento donde vivía cuando Román tenía siete meses de embarazo, en abril de 2017.

El padre del bebé “dijo que no quería saber nada de mí ni del bebé. Tenía miedo y no sabía qué hacer, así que no compartí las noticias de mi embarazo con mi familia en ese momento”, relata Román en la página que ha creado en GoFundMe para ayudar a pagar sus honorarios legales.

Se reunió con una agencia de adopción un par de meses antes de la entrega en julio. “Me encontré con alguien en (una cafetería) Starbucks y se suponía que debía aconsejarme durante todo el proceso”, dijo Román, quien poco después lamentó haber puesto a su hijo en adopción.

“Quiero hacer todo lo posible para al menos pelear por él e intentar recuperarlo, sólo porque sentí que no me habían contado todo lo que se suponía que me contaran”, detalla en referencia al proceso de adopción.

“Aunque intenté contactar a la agencia de adopciones y a los padres adoptivos en agosto para solicitar su regreso, me dijeron que ya era demasiado tarde y que no había nada que yo pudiera hacer al respecto”.

Unas semanas después de dar a luz y renunciar a su hijo, Román se sinceró con su madre. Decidieron contratar a un abogado para recuperar al bebé, al tiempo que pudieron comprar la casa de donde habían sido desalojados, con la ayuda de otros parientes.

En principio ganaron el caso y un juez le entregó la custodia, pero la familia que lo adoptó apeló esa decisión. Ahora están esperando su próxima cita en la corte.

A la espera de la apelación, el bebé permanece con su familia adoptiva, informó Pix11.

“Estoy preparada para pelear contra los padres adoptivos y hacer todo lo posible para recuperar a mi bebé. El problema son las finanzas (…) Mis abogados hicieron un gran trabajo ganando el caso, pero mis cuentas legales en este momento son más de $80 mil dólares y mi abogado cree que probablemente nos cueste otros $50 mil para defendernos de la apelación presentada por los padres adoptivos”, detalla Román en su página de GoFundMe.