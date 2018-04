Netflix impulsa Wall Street

Parece que la competencia de Amazon, Apple o Alphabet apenas tiene efecto en los datos de Netflix

Wall Street ha sido impulsado hoy por los excelentes resultados de Netflix a pesar de las dudas que circulan en torno al desempeño del sector financiero. Parece que las cosas están más claras cuando el parqué neoyorquino sólo está atento a lo suyo, y no a los temores que genera el conflicto sirio o los riesgos de una posible guerra comercial con China.

El Dow Jones de Industriales, el principal indicador del mercado, acabó con un avance del 0,87 %, mientras que el selectivo S&P 500 ganó un 1,07 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq trepó un 1,74 %. Además, el índice que mide la volatilidad o el miedo de los operadores retrocedió hoy casi un 8 % y llegó al nivel más bajo en un mes.

La jornada fue una más en la nueva ronda de presentación de resultados trimestrales. Hoy le tocó a cuatro de los treinta integrantes del Dow Jones: Goldman Sachs, Johnson & Johnson, United Health y, al cierre de las operaciones, IBM.

Pero la inercia venía de la víspera, cuando Netflix dio a conocer al cierre del lunes unos datos que fueron muy bien acogidos por el mercado, no sólo por sus beneficios, sino también por la proyección que está teniendo esa productora y distribuidora de cine y series de televisión.

Así, Netflix demostró que la competencia que pueden representar otras firmas importantes que quieren robarle el mercado, como Amazon, Apple o Alphabet, apenas está teniendo impacto en sus cuentas y su evolución, y sigue creciendo dentro y fuera de Estados Unidos.

Y Wall Street recompensó a Netflix hoy con un avance del 9,19 %. Al final, los títulos de la firma fueron los que tuvieron el mayor avance de las 500 compañías del selectivo S&P 500.

Aunque es frecuente confundirlo, Netflix no está en el sector tecnológico, sino en el de bienes de consumo no esencial, pero ello no impidió que el avance de Netflix empujara al alza a algunas de las más importantes figuras tecnológicas, incluyendo sus rivales. Amazon subió un 4,32 %, Alphabet un 3,18 % y Apple un más discreto avance del 1,38 %.

Salió ganando hasta Microsoft (+2,02 %) que, de momento, no ofrece productos que pudieran hacer competencia a Netflix, como sí lo hacen diversas plataformas de Amazon, Apple o la oferta de YouTube de Alphabet.

También en el sector tecnológico, Twitter se apuntó una impresionante ganancia del 11,41 % después de que Morgan Stanley revisara al alza su recomendación sobre la firma.

En cambio, fue mala jornada para otros pesos pesados del mercado, como Goldman Sachs (-1,65 %) y Johnson & Johnson (-0,93 %), a pesar de que los resultados que dieron a conocer hoy estuvieron por encima de las expectativas.

Los operadores de Wall Street creen que el caso de Goldman Sachs, la principal entidad de banca institucional y de inversión de EEUU, es parecido al de los otros bancos que han presentado sus resultados en las últimas fechas.

Los datos son buenos y los beneficios mayores de lo esperado, pero, mirados con lupa, indican que hay cierto comportamiento anémico en el flujo de depósitos y préstamos, y eso le preocupa a Wall Street. Y esas preocupaciones se pagan: hoy el sector financiero es el único que retrocedió en Wall Street, aunque poco, un 0,07 %