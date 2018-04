“Tu esposo nos destrozó la vida y no moviste ni una uña”, le dicen a Margarita Zavala

Activista encara a la candidata presidencial

MÉXICO – Irma Leticia Hidalgo Rea, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), encaró entre lágrimas a la candidata independiente Margarita Zavala por la estrategia que planea implementar de ganar las elecciones del primero de julio próximo.

Le reclamó que su esposo, Felipe Calderón Hinojosa, lanzara una guerra que dejó de decenas de miles de muertos y desaparecidos. Y le dijo que ella misma había sido cómplice, como Primera Dama, por su silencio.

Durante un reunión privada, Irma Leticia dijo que la propuesta de Margarita no es viable, porque fue lo mismo que hizo esposo Felipe Calderón Hinojosa y no funcionó: “Nunca a través de las balas se consigue la paz”, le dijo.

Entre lágrimas, le reclamó:

“No somos daños colaterales, nosotros les llamamos hijos […]. Los daños colaterales tienen nombre, tienen rostro, tienen familia; nos condenaron a caminar entre los montes y a meter las uñas entre la tierra para buscar a nuestros desaparecidos”.

La madre le reclamó que abrazara a las víctimas cuando era Primera Dama, pero no hiciera nada por ellas.

“El silencio es cómplice, Margarita. ¿Con qué cara quieres llegar a la presidencia después del daño que nos hiciste pasar? Nos condenaron a caminar entre los montes, Margarita”.

La fundadora dijo que al igual que su hijo, quien fue desaparecido por policías municipales el 11 de enero de 2011, muchos familiares perdieron a sus seres queridos durante la administración de Calderón, y ella (Margarita) no hizo nada, “no movió ni uña”.

“¿Qué vas a hacer Margarita? ¿Iniciarías una investigación a la administración actual y a la anterior que nos ha dejado 100 mil muertos y más de 34 mil desaparecidos? […] Tu marido [Calderón] sacó al Ejército a las calles y nos dejó una guerra […] Tú veniste y abrazaste los desaparecidos del Casino Royal, Margarita ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste por ellos? […] No moviste ni una uña”

“Por los desaparecidos y por nosotros los familiares no hiciste nada, al contrario, nos están matando día a día. No siguen matando, no han matado muchas veces; nos destrozaron la vida, Margarita”, condenó Irma Leticia Hidalgo Rea.

La guerra lanzada por Felipe Calderón contra los narcotraficantes costó entre 90 mil y 120 mil muertos, de acuerdo con conteos de la sociedad civil. Cerca de 30 mil personas fueron desaparecidas.