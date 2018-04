Atala Sarmiento soltó toda la verdad en “Hoy” ante el desaire de Galilea y Andrea

Sus excompañeros de Ventaneando no le dirigen la palabra

Después de mucha expectativa Atala Sarmiento acudió al programa “Hoy” de Televisa este jueves, tras su abrupta salida de “Ventaneando” de TV Azteca.

Inmediatamente saltó a la vista que ni Galilea Montijo, ni Andrea Legarreta le recibieron y no hubo el esperado “cara a cara” entre las conductoras que tuvieron algunos roces en el pasado.

Mauricio Mancera, Raúl “El Negro” Araiza y Fernando del Solar, fueron los encargados de darle la bienvenida a la periodista que lleva 20 años de trayectoria en medios de comunicación en México.

“Bienvenida, las compañías pueden ser distintas, pero todos somos compañeros”, dijo Araiza al celebrar la entrada de Sarmiento.

En exclusiva @AtaSarmi visita el Foro de Hoy y así responde sobre sus planes y proyectos #HoyQuiero compartirlo contigo pic.twitter.com/Gvo9ivDCiP — Programa Hoy (@programa_hoy) April 19, 2018

Lo primero que aclaró la presentadora fue que las versiones de que había acudido anteriormente a Televisa eran falsas. Mucho se especuló que esas visitas secretas habían originado el enojo de Pati Chapoy y su posterior despido.

“Sentí muchos nervios, te da ilusión, te da emoción (acudir a Televisa), pero muy contenta, ahora sí es verdad que estoy aquí… Es la primera vez que entro por ese pasillo”, aclaró.

Cuestionada sobre los motivos de su salida de TV Azteca, la mujer de 45 años reiteró que fueron cosas contractuales: “Fue muy sencillo. Me dieron un contrato para renovar y consideré que no era favorable. Hubo negociación, pero sí hubo tensión”.

Atala Sarmiento reveló al show que encabeza la productora Magda Rodríguez que no ha hablado con sus compañeros y supuestos amigos desde su salida de “Ventaneando”.

“Me siento muy agradecida, les tengo mucho cariño a mis compañeros, eso permanece. Me hubiera gustado que algunas cosas hubieran sido diferentes, que siguiéramos en contacto…No he hablado con nadie, salvo con mi cuñada (Jimena Pérez), que es familiar y eso es cosa aparte. Me quedo con lo que compartimos”.

Atala se abrió a las preguntas de sus entrevistadores y aceptó que sí ha sido difícil su salida de la televisora mexicana.

“Yo estoy tranquila, estoy en paz, estoy asimilando todo esto porque fue mucho tiempo, fueron 22 años de mi vida en TV Azteca”.

Emocionada, confesó que ha llorado mucho, pero que no se arrepiente de nada.

“He llorado a mares, no soy un robot, ni soy de palo, por supuesto que he estado triste y extraño a mis compañeros. Pero al mismo tiempo me he considerado una persona que me sale la fuerza y trato de encontrar lo bueno de las cosas”.

Sin aclarar si se quedará permanentemente en TV Azteca, Atala reveló que se tomará unos días para resolver su situación profesional.

“Por lo pronto me toca darme un tiempo para mí, quiero poner un poco de distancia, mi cuerpo lo necesita, me voy a ir de viaje”.