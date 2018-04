Fiesta de folclor cubano en la ciudad

¡Adelante, Cuba! Festival traerá a escena danza, música, charlas y clases magistrales con artistas de la isla caribeña

La diversidad y riqueza del folclor cubano podrán apreciarse en todo su esplendor durante un encuentro que incluirá danza, música y canciones. Esta cita no sólo mostrará el lado tradicional del arte cubano, sino también la fuerza y el arrojo del movimiento contemporáneo en la isla.

¡Adelante, Cuba! Festival, debutará este domingo 22 con un concierto a cargo del galardonado pianista Arturo O’Farrill, quien tocará junto a su Afro Latin Jazz Orquestra y un selecto grupo de invitados en The Greene Space. Tras la inauguración, el evento mudará su programa a New York City Center, institución anfitriona del festival, en donde se extenderá hasta el sábado 28. La agenda también incluye clases magistrales y charlas.

Durante la presentación del festival en The Greene Space, Arturo O’Farrill estará acompañado por la artista de tap Ayodele Casel, el trompetista Yasek Manzano, entre otros. Para O’Farrill este festival tiene una significación especial por diversas razones; el artista considera vital exponer el talento cubano como respuesta al momento histórico que experimenta la relación de la isla con el gobierno norteamericano.

“Este festival es importante porque es una oportunidad de mostrar Cuba que no es sólo cigarros y carros antiguos. Cuba tiene una riqueza cultural inmensa y una propuesta contemporánea única. También, partiendo del desacertado proceso de retroceso en el que ha puesto este gobierno a Cuba, hoy más que nunca resulta necesario respirar ese folclor y dar a conocer a sus grandes exponentes”, agrega.

O’Farrill adelanta que el programa de ¡Adelante, Cuba! Festival trae una magnifica lista de artistas y de charlas en las que, por ejemplo, se explorará los matices de ser un artista afro latino.

“La cultura afro latina es maravillosa. Cuba tiene una fuerte influencia africana que puedes encontrar en diversos aspectos, como la práctica religiosa Yoruba y en las artes, que se debe explorar más.”, añade sobre el encuentro que incluye la participación de la rapera Telmary Díaz, Camerata Romeu, al trompetista Yasek Manzano, la cantante Omara Portuondo y al pianista Roberto Fonseca en la fiesta de clausura pautada para el sábado 28 con el concierto ‘A Night with Arturo O’Farrill and Friends en New York City Center.

Danza Acosta

Otro de los grandes atractivos que figura en esta fiesta es la presentación de la compañía Acosta Danza, que debutará en la ciudad. La agrupación se presentará del 25 al 27 en New York City Center, con un repertorio que la compañía considera su mejor carta de presentación.

Lester Vila Pereira, director de prensa de la compañía creada en el 2015 por el bailarín y coreógrafo Carlos Acosta, asegura que serán tres noches cargadas de pasión y energía marcado por los rasgos del folclor cubano.

“Estamos seguros de que el público disfrutará al máximo de estas piezas que ya la compañía ha paseado por otros escenarios y que han sido aceptadas con gran éxito. Una de las tantas características que marca la diferencia con esta compañía es que combina un equipo de bailarines contemporáneos y de ballet, que logran crear una propuesta única”, comenta.

Vila Pereira explica que el programa registra, ‘Alrededor no hay nada’, del coreógrafo español, Goyo Montero, seguida por un dueto masculino en ‘El cruce sobre el Niágara’, una creación de la coreógrafa cubana, Marianela Boán y ‘Nosotros’, del cubano Raúl Reinoso, quien es además parte del cuerpo de bailarines de Acosta Danza.

“En ‘Mermaid’, una obra del belga Sidi Larbi Cherkaoui sobre el encuentro entre dos extraños, el propio Carlos Acosta subirá a escena en un dueto extraordinario junto a la bailarina Marta Ortega. Para el cierre la compañía presentará ‘Twelve’, del español Jorge Crecis. Estamos felices con este próximo debut en Nueva York”, concluye.

En detalle:

Qué: ¡Adelante, Cuba! Festival

Dónde: En New York City Center y The Greene Space

Cuándo: Desde el domingo 22 hasta el sábado 28

Información: http://www.nycitycenter.org