Jueza matrimonial llamó a ICE para detener al novio durante su boda

Y "La Migra" llegó con gran rapidez para capturar al guatemalteco

Alexander Parker y Krisha Schmick, quienes fueron novios desde la secundaria, querían tener una boda sencilla, por ello fueron al pequeño juzgado de Camp Hill en Pensilvania.

“Hablamos en la escuela secundaria acerca de casarnos y finalmente íbamos a hacerlo”, dijo Krisha.

Sin embargo, la emoción de la pareja se truncó cuando la jueza Elizabeth Beckley, quien debía casarlos, llamó a los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE), negándose a creer que Alexander, de 22 años, viviera en los Estados Unidos legalmente, publicó Newsweek.

“Todavía no tenía mi ‘green card’, así que les di la identificación que me habían dado y se la devolvieron al juez y lo siguiente que sé es que un alguacil está saliendo y diciéndome que necesita detenerme porque mi ID no se veía auténtico”, contó. “Traté de decirles que no era falso y que había sido emitido por el consulado guatemalteco, pero no me creyeron y me dijeron que no podía ir a ninguna parte ni abandonar el edificio hasta que pudiera mostrar la prueba”.

La novia, Krisha, de 23 años, corrió a casa para obtener los papeles de Alexander y demostrar que estaba en los EEUU legalmente.

Dice que tan pronto como se fue, la jueza Beckley, que debía casarse con la joven pareja, llamó a ICE para que arrestaran a su prometido.

Los agentes de “La Migra” no tardaron casi nada en llegar y de inmediato le exigieron a Alexander demostrar que estaba legalmente en el país, mientras le tomaban huellas digitales sin pedirle permiso y le advirtieron que en vez de celebrar su boda, podría terminar pasando la noche en un centro de detención de inmigrantes en Harrisburg.

“Estaba realmente asustado. No sabía si me iban a arrestar. No sabía lo que harían”, dijo Alexander.

Eventualmente, los oficiales de ICE pudieron verificar que Alexander estaba legalmente en el país y “se disculparon por haberlo hecho pasar” por la humillación.

Según la revista, hay reportes sobre las acciones de Beckley contra parejas que sospecha podrían tener a un miembro “indocumentado”.

La jueza no quiso hablar sobre las acusaciones.