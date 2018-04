Larry Hernández publica impactante foto de su rostro destrozado

Amigos saben Que Muchos Todavía se ríen de mí que porque me caí de una bicicleta y que esto y que lo otro y YO LOS PERDONO Y ME RIO A VECES CON LO QUE PONEN ( pero nadie sabe en realidad la gravedad de mi accidente que tuve 29 de Diciembre del 2017 SOLO MI FAMILIA CERCANA Y solo Amigos contados que vinieron en esa semana del accidente A visitarme en casa que al verles la cara muchos me asustaban pero no les decía nada pero era del asombro de la gravedad del accidente y comparto esta fotografía Donde mis ojos están confundidos pero lo que no estaba confundida era “ MI FE “ Que saldría de esta OTRA PÁGINA DE MI VIDA señores después de 114 días de mi caída me siento mucho mejor y ya puedo compartir más mi vida como lo vengo haciendo por muchos años, Que extraño los escenarios? es muy cierto … nunca en más de 11 anos había parado de trabajar TANTOS MESES pero hay Un Dios que todo tiene ya Planeado Los extraño mucho EXTRAÑO visitar todas esas ciudades que recorría año tras año pero en Meses les puedo decir que estaré al 100 % para volver a llevarles música y esta Pausa me servido para encontrarme conmigo mismo ( Tener Paz espiritual pero sobre todo me a enseñado que la vida te cambia en 1 segundo cuando todos los planes más maravillosos que tienes en tu agenda aparecen estas cosas que te cambian la vida ( SEÑORES DISFRUTEN SU FAMILIA Y SU TRABAJO PORQUE AL FINAL DEL DÍA ESO ES LO MÁS VALIOSO “ Gracias a un puñado de ángeles que me cuidan y a muchas oraciones Que ustedes Me brindan y me regalan su ORACIONES y GRACIAS a Un Dios que todavía me quiere aquí y es por un fin ( Y ESPERO CON ANCIAS DESCUBRIR EL PROPÓSITO PORQUE ESE 29 de diciembre del 2017 pude haber perdido mi vida, GRACIAS DIOS MÍO POR OTRO DÍA MAS.

