Laura Pausini en exclusiva desnuda sus miedos y verdades: “He tenido que hacerme sentir”

Laura Pausini nos da una lección con su nuevo disco, ‘Hazte Sentir’. Aunque nos tiene acostumbrados a estrenar álbum todos los diciembres, la vida la sorprendió con las suficientes canciones para lanzarlo 9 meses antes y, pese a que ni su disquera estaba de acuerdo, la italiana sacó la bandera de la defensa y consiguió el que sin duda, es uno de sus mejores trabajos.

En exclusiva hablamos con Laura, quien con la sinceridad de la caracteriza habló de los miedos y las verdades que lleva cada uno de los temas de este álbum y de uno de los temas más difíciles y el que asegura jamás cantará en un concierto ‘Francesca’, dedicado a su prima quien perdió a su hijita con tan solo 2 años de vida.

Pregunta: ¿Qué significa para ti este nuevo álbum?

Laura Pausini: Creo que sigo siendo siempre la misma desde hace 25 años, tratando de poner en mi música el crecimiento personal que, desafortunadamente (risas), tengo cada año con los años que pasan. Pero lo que me preocupa más al día de hoy es escoger las palabras, el significado que cada canción deja… Lo que no decimos, que desafortunadamente, siempre son menos las cosas que nos decimos, poca gente habla al día de hoy. Lo que se queda a veces te hace reflexionar, tomar elecciones, y es un disco que habla de personas que en cada canción toman una elección.

P:¿Cuál ha sido tu elección en esto?

L.P.: Hay decisiones que tomar en la vida que a veces son más fáciles, más ligeras, pero hay muchos que provocan un cambio fuerte en tu vida. Y me encanta, cantándolo me he emocionado muchas veces. Estoy feliz porque este álbum llega inesperadamente porque, normalmente, yo salgo en las navidades. Con los ritmos que normalmente yo tengo: 6, 7 meses de gira, 4, 5 meses de promoción, 1 año para exhibir el disco… Todo estaba cayendo perfecto, cuando de repente me encuentro en unos meses todo el disco ya listo, las canciones me convencían todas, me acuerdo que llamé al jefe de mi compañía, Warner, en Italia… Cuando le dije: “Estoy lista para salir”, él me dijo, “¡Eres loca o qué!, no vamos a salir ahora”… Fue difícil, he tenido que hacerme sentir, y también por eso se llama así el disco, porque en este caso, más que nunca, he tenido que sentirme la protectora de las canciones, la música comanda.

P: ‘Hazte Sentir’ es el título del álbum, y un mantra para ti, te escuchamos en la última canción decirlo casi susurrando. ¿A quién o a qué tu le pides “hazte sentir”?

L.P.: Parezco muchas veces muy fuerte, pero cuando bajo aquella escalera que me trae al escenario, cuando toco el piso con mis pies, no soy tan fuerte, necesito tener el valor de mostrarme a mí misma quién soy, aunque no les guste a todos. Durante estos últimos 5 años he hecho varios ‘Talent shows’ como juez, y he tenido la posibilidad, a través de esas experiencias, de encontrar una nueva generación que viene a la audición con una intención muy diferente de lo que después yo descubro de ellos… Vienen a mostrarme lo que ellos piensan que será de éxito, se visten todos iguales, cantan todos las mismas canciones y vienen con la misma frase: quieren ser famosos… Llego a la final descubriendo que la persona que vino a audicionar no es absolutamente igual a la que veo ahí, porque con el pasar del tiempo somos más amigos, nos hablamos sin la cámara de frente y sale la verdadera personalidad… Muchas personas hoy tienen miedo de ser juzgadas con sus características, porque pueden ser diferentes de lo que funciona, y entonces tienen miedo de no gustar.

P: ¿Cuándo sentiste que eras diferente y te aceptaste con tus diferencias?

L.P.: Todavía no lo creo 100%, hay días que me siento muy débil, muy poco segura… El hecho de convertirme en madre y cumplir quizás el sueño más importante de mi vida, me ha dado de inmediato una certidumbre: yo he nacido por ella, por mi hija y tengo que darle o enseñarle que ella misma vale… Pero cuando empiezas a pensar eso, después te preguntas, “¿y yo soy ya capaz de decirme eso?”… Comienza todo un recurso emocional y psicológico muy fuerte. Es un disco que reflexiona mucho las preguntas de los seres humanos, hay varias canciones profundas y otras más ligeras, pero incluso en estas encuentras que hay.

P: Una de las canciones de este álbum, ‘Francesca’, se la dedicas a tu prima que su niña murió, ¿cómo fue para ti escribirla, fue una necesidad, un homenaje?

L.P.: Fue una necesidad, porque está dedicada a mi prima que ha perdido su niña con tan solo 2 años, y como su prima, yo quería decirle algo y obviamente para mí escribir una canción es mucho más fácil… Es complicado entrar en la vida de una madre o un padre que pierde un hijo, entrar en la cabeza y el corazón de esas personas y yo en realidad no había escrito esta canción para que saliera en mi disco, eran mis palabras para ella, he tratado que mi voz fuera ella cantando a su hija, es una charla entre mi prima y mi sobrina… Nunca la voy a cantar en vivo, lo que tú escuchas es lo que yo canté, fue muy emocionante, fue muy difícil, y cuando ella la escuchó me preguntó de ponerla en el disco.

P: ¿En qué cambió tu vida ese episodio?

L.P.: Cuando tratas de imaginarte qué hay dentro de las cabezas, del corazón de otra madre, cómo tiene 9 meses un hijo en su barriga, y el día que nace, que es el día más lindo, se da cuenta que tiene una enfermedad genética muy rara, eso enseña mucho. Todos los días no puedes estar enojada con el resto del mundo, sabes que tienes la suerte de vivir al lado de tu hija… Empezar a preguntarse, ¿cómo estará la madre?, ¿qué siente?… Porque es algo que te enseña qué significa la vida verdadera.

P: En este tiempo en donde todos peleamos, o las mujeres quizás un poco más por la igualdad. ¿Crees en la igualdad o en la diferencia que nos hace únicos?

L.P.: Si realmente comprendes la igualdad sabes que dentro hay solo diferencia… Una persona que respete la igualdad sabe que ninguna otra persona, dentro de su mentalidad, piensa exáctamente igual. Yo no amo poner las personas dividiéndolas en categorías: blancos, negros, gay, heterosexuales o mujeres u hombres… Yo creo en el ser humano, y en el hecho que tenga las posibilidades de hacerse sentir o eximirse en la manera más grande que puede. Debe ser por el respeto al ser humano más que a un género especifico…

Como mujer he empezado en un país como Italia, en aquellos años 90′ tenía 18 años y no había muchas cantantes mujeres porque se decía que las mujeres no vendían, que yo mucho menos, que no llamaban a los conciertos… Es un honor para mí decirlo que me tomen como ejemplo, porque a mí me ha pasado algo muy raro, yo era la única cantante en el concurso que después gané, que no tenía un contrato firmado con la discográfica porque era una mujer. Solo tenía contrato por una canción, y cuando gané fue tan inesperado que la misma compañía dijo, “¿qué hacemos ahora, no tenemos un disco?, ¿cómo vendemos?”… Me acuerdo que pasaba por las noches a grabar el disco, porque a la mañana iba a la escuela, y de repente todos se preguntaban, “¿cómo hace para vender tanto?”… Sigue siendo difícil, veo una gran diferencia desde hace 10 años ya, y creo que ese es el camino justo, tenemos que luchar para avanzar, creo que los hombres están viéndolo mucho. Que empiezan a temernos un poco también.

