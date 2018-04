National Geographic estrena “Genius: Picasso” con Antonio Banderas

Arranca la segunda temporada de la serie "Genius", esta vez dedicada al pintor español

“Un genio es alguien que hace algo tan bueno que afecta a una gran número de personas. Picasso lo hizo a través del arte y cambió, de muchas maneras, la percepción de la realidad en la que vivimos”, asegura Antonio Banderas sobre el pintor a quien interpretará junto con Alex Rich en la serie Genius: Picasso de National Geographic.

El martes 24 de abril a las 9 pm /8 centro se emitirán los dos primeros capítulos de esta serie que entra en su segunda temporada, un recorrido en diez episodios por la vida del famoso pintor.

“Antonio Banderas y yo trabajamos muy duro para cuadrar nuestros movimientos y convertir a los dos Picassos en uno solo, fue una persona increíble y queremos hacerle justicia”, asegura Alex Rich, quien interpreta al artista cuando era joven.

Un gran equipo

Interviniendo entre Pablo (Rich) como un joven decidido a expresar su propio punto de vista con su arte y el maestro técnico y creador visionario conocido como Picasso (Banderas), Genius: Picasso comienza en la ciudad costera de Málaga y seguirá la vida del gran artista haciéndonos comprender también a la persona que estaba detrás del pincel.

“Insistí en rodar en Málaga, fue un regalo para mí y para ella poder traer de vuelta a Picasso a la ciudad que tanto le quiere”, asegura Banderas sobre su ciudad natal.

Ambos protagonistas están acompañados de un excelente equipo de actores queinterpretarán a las personas que acompañaron a Picasso durante su vida. Clémence Poésy (“The Tunnel,” “Final Portrait”), interpretará a Françoise Gilot, una pintora francesa que tuvo dos hijos con Picasso y fue su amante y musa durante una década. Sebastian Roché (“Young Pope,” “The Man in the High Castle”) is Emile Gilot, será el tiránico padre del pintor o Robert Sheehan(“Fortitude,” “Misfits”), será Carles Casagemas, un gran amigo del pintor.

En la serie, también participarán Poppy Delevingne (“Kingsman: The Golden Circle,” “King Arthur: Legend of the Sword”), Aisling Franciosi (“Game of Thrones,” “The Fall”), Samantha Colley (“The Crucible”), T.R. Knight (“Grey’s Anatomy,”“The Catch”) , Seth Gabel (“Salem,” “Fringe”) y Johnny Flynn (“Lovesick”).

Este programa de National Geographic arrancó con fuerza en su primera temporada, Genius: Albert Einstein, recibiendo varias nominaciones a los Emmy y Golden Globes.

“Apréndete las reglas como un profesional para que las puedas romper como un artista”, aseguró Pablo Picasso y, en este biopic, podremos ver tanto al gran artista que rompió todas las reglas como a la persona que se escondía detrás de todo aquello. Picasso fue uno de los pintores más reconocidos del siglo XX, que participó en numerosos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo.