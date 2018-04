Vestida y alborotada: Chiquis Rivera recibió anillo pero no le van a cumplir

Lorenzo Méndez le pidió matrimonio y luego se acostó con su ex

El publicitado compromiso de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez que se transmitió en el reality show “The Riveras”, solo quedó en eso, un momento mediático para sus fans, pues los famosos no se casarán.

“Dicen que el matrimonio es difícil, pero nada puede ser más terrible que vivir contigo, sin ti… ¿Te casarías conmigo? Quiero pasar el resto de mi vida contigo”, preguntó el cantante de La Original Banda El Limón en un viñedo en Temécula, luego de una espectacular entrada en caballo ante el asombro de toda la familia.

“¡Sí!”, había contestado Chiquis, como se aprecia en el momento que fue grabado hace meses, antes de que los escándalos y las infidelidades empañaran la felicidad de la pareja.

A principios de marzo la hija de “La Diva de la Banda” había adelantado que había recibido un anillo pero que no habría matrimonio “porque no se habían superado varias cosas”. Ahora se sabe que Méndez no solo regresó durante su separación con su ex Claudia Galván, sino también estuvo con otra mujer.

“No, no estoy comprometida. Estuve comprometida como por un mes y una semana… He dicho que sí, pero luego no sé qué es lo que pasa que te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí y va a perdonar todo y yo no soy ese tipo de mujer”, aclaró Chiquis tras la transmisión del episodio al programa La Raza.

En días recientes ha habido una serie de fuertes revelaciones, insultos y acusaciones, entre Chiquis, Méndez y Galván.

La mexicana que procreó hijos con Lorenzo Méndez dio a conocer videos del cantante de regional mexicano en su casa durmiendo y teniendo relaciones íntimas con otra mujer, presuntamente después de pedirle matrimonio a Chiquis.

La primogénita de Jenni Rivera aceptó la autenticidad del material en una larga carta a Galván, pero dijo que fue en el tiempo en que estuvieron separados, aunque fue motivo para la disolución del compromiso.

“Quiero pasar la vida con este hombre que tiene un gran corazón, ¡oh, Dios mío!, estoy comprometida”, dijo en “The Riveras” Chiquis, pero en la vida real, no será.