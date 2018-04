¿Demasiadas medicinas? El enamoramiento de Estados Unidos con los medicamentos de receta

Jeff Goehring, ahora de 55 años, manejaba un ajetreado negocio de delicatessen y remoción de nieve en 2009 cuando empezó a sentirse más cansado que de costumbre. Decidió ver a un médico que, según él, le recetó AndroGel, un medicamento que contiene la hormona masculina testosterona.

Goehring comenta que en ese entonces no sabía que los medicamentos de testosterona los ha aprobado la FDA solo para hombres con hipogonadismo, niveles muy bajos de testosterona, usualmente provocados por infecciones, lesiones u otros problemas de salud. Comenta también que no le advirtieron que la testosterona aumenta el riesgo de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, de acuerdo con la FDA.

Apenas 4 días después de haber empezado a tomar el medicamento, Goehring sufrió un accidente cerebrovascular, de acuerdo con una demanda contra AbbVie, fabricante de AndroGel, de la cual él es parte. Él está entre las más de 6,000 personas en todo el país que han demandado a 6 compañías farmacéuticas fabricantes de productos con testosterona, alegando que sufrieron un ataque cardiaco, un accidente cerebrovascular u otro evento cardiovascular después de usar uno de sus medicamentos.

En una declaración a Consumer Reports, AbbVie dijo que la compañía cree que “nuestra educación sobre la enfermedad y la comercialización de AndroGel ha cumplido estrictamente con los usos aprobados por la FDA”, y enfatizó que cada médico debe asegurarse de que el medicamento se use para los propósitos apropiados.

Entonces, ¿por qué el médico de Goehring le recetó un medicamento que podría no ser el adecuado para su afección? Por un lado, los médicos pueden recetar medicamentos para usos no aprobados, incluso si la FDA no ha revisado la evidencia y aprobado el medicamento para esos fines, explica Stephanie Caccomo, una portavoz de la agencia.

Por el otro, alrededor del tiempo que Goehring comenzó con la testosterona, las compañías farmacéuticas comenzaron a invertir fuertemente en la publicidad del medicamento e incluso introdujeron un nuevo nombre fácil de recordar. “low T”, cuyo costo por anuncios publicitarios aumentó rápidamente a 153 millones de dólares en 2013. Y las empresas obtuvieron mucho dinero a cambio de esa inversión publicitaria. Un estudio de marzo de 2017 en JAMA encontró que entre 2009 y 2013, los hombres expuestos a más anuncios de televisión promocionando la testosterona o “low T” eran mucho más propensos a terminar usando el medicamento.

Tales cifras de “low T” son tan solo gotas en el mar. El gasto total en anuncios de medicamentos dirigidos a los consumidores llegó a 6,400 millones de dólares el año pasado, 64% más que en 2012, según Kantar Media, una empresa de investigación de mercado. Lo que corresponde a $1.3 mil millones más que todo el presupuesto de la FDA de 2017. Según un informe de Pew Charitable Trusts, las compañías farmacéuticas gastan mucho más, solo en 2012 gastaron $24 mil millones en mercadeo exclusivo para médicos a través de anuncios en revistas médicas, ventas directas, muestras gratis de medicamentos y reuniones informativas y de capacitación.

Powaleny, el portavoz de PhRMA expresa que construir relaciones con proveedores de atención médica y el mercadeo de los medicamentos es valioso, por medio de lo cual se pueda garantizar “que los profesionales de la salud tengan siempre a mano la información científica más reciente y precisa con respecto a los medicamentos con receta”. Pero a muchos expertos en seguridad de los medicamentos les preocupa que esta práctica también contribuya a la sobremedicación. “Low T es un término de mercadeo cuya intención es vender la testosterona como una especie de fuente de la juventud”, dice Steven Woloshin, M.D., profesor de Dartmouth Institute of Health Policy and Clinical Practice. En la mayoría de los hombres la testosterona “disminuye naturalmente con la edad”, y la investigación muestra que tomar medicamentos para compensar alguna falta tiene “poco o ningún beneficio” y “sí algunos riesgos graves”. Eso es algo que Goehring quisiera haber entendido antes, porque su derrame todavía reduce su memoria a corto plazo y ha dejado una de sus manos parcialmente entumecida, obligándolo a cerrar su tienda de delicatessen. Ahora, 8 años después, todavía está tratando de pagar las cuentas del hospital que el seguro no cubría.

El aumento de los diagnósticos de “enfermedades preexistentes” Hace 2 años, el médico de Diane McKenzie le recomendó usar metformina (Glucophage) para tratar un nivel de azúcar en la sangre más alto de lo normal pero no lo suficientemente alto como para diagnosticarle diabetes. Como a McKenzie, de 44 años, le preocupaba enfermarse de diabetes, decidió tomar el medicamento. Pero casi de inmediato, comenzó a sufrir de diarrea y vómitos, que son efectos secundarios conocidos. Su experiencia ejemplifica otra tendencia que está haciendo que más personas caigan en el uso de medicamentos: diagnosticarles una etapa previa a desarrollar una afección. Por ejemplo, la identificación de personas con pérdida ósea leve (osteopenia o preosteoporosis), presión arterial ligeramente elevada (prehipertensión) o, como en el caso de McKenzie, prediabetes, una lectura de azúcar en la sangre ligeramente elevada pero normal. Detectar la enfermedad en una etapa inicial, por supuesto, puede ser algo positivo si te ayuda a controlar un problema antes de que se produzcan daños mayores, pero “bajar las mediciones de lo que se considera normal” también puede hacer que las personas empiecen a tomar medicamentos antes de lo necesario, comenta Allen Frances, M.D., profesor emérito de Duke University que estudia cómo la profesión médica a veces expande la definición de las enfermedades. Y tratar a las personas con medicamentos en las primeras etapas de una afección “a menudo perjudica a más personas de las que ayuda”, añade. Eso le preocupaba a McKenzie, una enfermera especializada, cuando comenzó a experimentar efectos secundarios, los cuales después de unos meses, eran tan intolerables que dejó de tomar metformina. La investigación de hecho apoya ese enfoque. Un estudio de 2015 en la revista médica Lancet Diabetes & Endocrinology encontró que, para las personas con prediabetes, el ejercicio regular más una dieta baja en calorías y baja en grasa reduce la incidencia de desarrollar diabetes tipo 2 en un 27%. La metformina la redujo en 18%. Y los efectos secundarios del ejercicio y una dieta saludable son realmente beneficiosos para la salud en lugar de diarrea y vómitos. McKenzie decidió hacer cambios en su estilo de vida para bajar el azúcar en su sangre. Ella considera que la clave de su éxito es el perrito callejero que adoptó, ya que la motivó a tomar largas caminatas diarias, y eso le ayudó a perder 70 libras. En la actualidad, los niveles de azúcar en la sangre de McKenzie están bajo control.

Los médicos que saben cuándo decir que no Ranit Mishori, M.D., profesora de medicina familiar en la Facultad de Medicina de Georgetown University en Washington, DC, hizo un propósito de Año Nuevo, recetar menos medicamentos. Ella es parte de una tendencia llamada “desprescripción”, que se centra en mejorar la salud de los pacientes sin necesidad de medicamentos innecesarios. “En la escuela de medicina se nos enseña cómo recetar, no cómo hacer que las personas dejen los medicamentos”, añadió.

Algunos grupos están tratando de contribuir a que este enfoque sea integrador. A través de la iniciativa Choosing Wisely o Cómo elegir sabiamente (Consumer Reports está asociado a este programa), más de dos docenas de organizaciones médicas han hecho recomendaciones que implican retroceder en el uso de medicamentos innecesarios. Y algunas organizaciones médicas, como el Colegio Estadounidense de Médicos (ACP), ahora aconsejan a los médicos a tratar primero enfoques sin medicamentos para ciertas afecciones. Por ejemplo, el ACP recomienda que por lo general el dolor de espalda se trate primero con masaje, manipulación de la columna vertebral u otras opciones que no incluyan medicamentos. Cynthia Smith, vicepresidente de programas clínicos de la ACP dice que para que el sistema cambie, los seguros también deben evolucionar. “Los costos directos de un paciente son hoy en día significativamente menores con la terapia médica” que con las opciones que no incluyen medicamentos, señala. “Debemos facilitar las cosas para que los médicos y los pacientes hagan lo correcto”.

Eliminar el hábito de los medicamentos Habla con tu médico acerca de si puedes sentirte mejor con menos pastillas, vale la pena el esfuerzo. La mitad de las personas en nuestra encuesta que usan medicamentos dijeron que habían hablado con un médico acerca de dejar de usar un medicamento, y más del 70% dijo que sí funcionó. Extrapolando todos los adultos estadounidenses, calculamos que se puede llegar a casi 45 millones menos recetas. Estos son algunos consejos sobre cómo reducir los medicamentos innecesarios: • No reduzcas ni dejes de tomar un medicamento sin antes hablar con tu médico. Consulta “Cómo lograr disminuir el uso de medicamentos con receta.” • Al menos una vez al año haz una revisión exhaustiva de tus medicamentos junto con tu médico o farmacéutico. Consulta “Haz una revisión de tus medicamentos: Revisar tu lista de medicamentos puede prevenir errores”. • Proporciona a un miembro de tu familia y a todos tus proveedores de atención médica una lista actualizada de los medicamentos que utilizas. Consulta “De Organizadores de pastillas a Aplicaciones, Cómo administrar tus medicamentos.” • Considera primero las opciones que no incluyen medicamentos para muchos problemas comunes de salud. Consulta “12 intentos para hacer cambios en el estilo de vida antes del uso de medicamentos”. -Informes adicionales por Rachel Rabkin Peachman y Ginger Skinner Nota del editor: Este informe especial y los materiales de apoyo fueron posibles gracias al subsidio del programa Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant del estado, que es financiado por un acuerdo multiestatal de reclamos de fraude de los consumidores en relación con la comercialización del medicamento de venta con receta Neurontin (gabapentina). Este artículo también apareció en la edición de septiembre de 2017 de la revista Consumer Reports.