Presentan proyecto de ley para impulsar a pequeños negocios

La medida favorecerá a tiendas minoristas, restaurantes, bodegas, delis y peluquerías

NUEVA YORK.- Los pequeños negocios en la ciudad de Nueva York podrán contar con una ley que los proteja, si el proyecto de ley presentado con ese propósito, es aprobado por el pleno del Concejo municipal.

El proyecto 737 denominado Ley de Supervivencia de Trabajos en los Pequeños Negocios (SBJSA) fue anunciado este miércoles en las escalinatas del cabildo por su patrocinador principal, el concejal Ydanis Rodríguez, quien recibió el respaldo a su iniciativa por parte de varias organizaciones.

“Más de la mitad de todos los trabajos del sector privado son proporcionados por pequeñas empresas. Nuestros pequeños negocios son la columna vertebral de nuestra economía y un camino para lograr el sueño americano para los inmigrantes, independientemente de su nacionalidad”, dijo Rodríguez.

El concejal agregó que es deber de los funcionarios electos de una ciudad santuario y progresista como Nueva York, fortalecer a los propietarios de las pequeñas empresas.

De acuerdo a Rodríguez, la SBJSA propiciará mejores condiciones a los pequeños negocios que alquilan en locales comerciales en la ciudad, incluyendo tiendas minoristas, dentistas, artistas, pequeños fabricantes, contadores, restaurantes, bodegas, delis, peluquerías, salones, etc.

La ley favorecerá el derecho a una renovación de arrendamiento, permitiendo el plazo de renovación de arrendamiento de hasta 10 años (para inquilinos con buena reputación).

Asimismo requerirá el arbitraje obligatorio para establecer un aumento en el alquiler que sea razonable tanto para el propietario como para el inquilino y, la inclusión de todos inquilinos comerciales, sin que se establezca un límite al escaparate o a la venta minorista.

“Es hora de hacer esto, escuchar a las partes interesadas más afectadas por el aumento de los alquileres, y pensar en maneras innovadoras en que podamos ayudar a nuestras pequeñas empresas a salir adelante”, enfatizó Rodríguez.

“Esta histórica legislación abordará el problema de ‘High Rent Blight’ otorgando a los propietarios de pequeñas empresas los derechos de un arrendamiento de 10 años y un arbitraje legalmente vinculante. Todos los que tengan un contrato de arrendamiento comercial, ahora tendrán derechos en el proceso de renovación del contrato de arrendamiento que restablecerá el próspero entorno de pequeñas empresas del que depende nuestra ciudad”, dijo David Eisenbach, de Friends of the SBJSA.

Entre tanto Andrew Berman, director ejecutivo de la Sociedad de Greenwich Village para la Preservación Histórica, se congratuló con el proyecto de ley SBJSA.

“La Ley de Supervivencia de Trabajos en los Pequeños Negocios es una medida absolutamente esencial para proporcionar a las pequeñas empresas una base firme y justa en nuestra ciudad y vecindarios, y para terminar con los propietarios avaros que prefieren tener espacios comerciales cerrados debido a que exigen rentas astronómicas”.

Entre las organizaciones que apoyan el proyecto de ley se cuentan: Take Back NYC, SaveNYC, NYS Coalition of Hispanic Chamber of Commerce, NYC Hispanic Chamber of Commerce, Dominicanos ProDefensa, Greenwich Village Society for Historic Preservation, East Village Community Coalition, NY Women’s Chamber of Commerce, Humanscale NYC, New York State Veteran Chamber of Commerce, y la NYC LGBTQS Chamber of Commerce.