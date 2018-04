Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este será un fin de semana con sabor mexicano, disfruta de un concierto con Espinoza Paz, asiste un espectáculo con Calpulli Danza Mexicana y degusta margaritas durante una competencia.

Jueves 26

Drag Bingo

La Alianza de las Artes del Norte de Manhattan invita a ‘Drag Bingo’, una velada que promete diversión toda la noche. Esta actividad, que tendrá como anfitrionas a Goldie Lox y Ona Louise, forma parte de los esfuerzos en respaldo a la edición número 16 del ‘Paseo de las Artes’, un evento anual que celebra el arte en las comunidades del Alto Mahattan e Inwood. En Indian Road Café, a las 8 p.m. Información: http://www.artstroll.com

_________________________________________________________________________________________________

Concierto: Los ciegos del barrio

Una singular banda tocará en González y González. Se trata de una presentación llena de ritmos caribeños que no te puedes perder. Los ciegos del barrio es una agrupación local compuesta por no videntes, que toca diversos géneros latinos como bachata, merengue y salsa. La agrupación bilingüe, inglés y español, también toca géneros como la cumbia y el rock y ha grabado diversos álbumes y sencillos desde su debut en 2000. En 192 Mercer Street a partir de las 9:30 p.m. Información: http://www.gygnyc.com

_________________________________________________________________________________________________

Viernes 27

Dudamel junto a la Filarmónica de Los Ángeles

Disfruta de la música clásica en su mejor expresión en el concierto del renombrado director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. El destacado maestro dirigirá la Filarmónica de Los Ángeles como parte del programa ‘Symphonic Masters 2’, del Lincoln Center. El repertorio tendrá como pieza clave la Quinta sinfonía de Shostakovich. En el David Geffen Hall, a las 8 p.m. Domingo a las 3:00 pm. Información: www.lincolncenter.org

__________________________________________________________________________________

Concierto: Fernando García Band

El percusionista, compositor y educador puertorriqueño, Fernando García, tocará junto a su grupo en Terraza 7, Queens. García tiene tres álbumes junto a la banda, ‘Desde arriba’, ‘Subidor’ y ‘Guasábara’. En Guasábara, una producción que debuto este año bajo el sello Zoho Music, el artista funde ritmos tan diversos como la bomba y el jazz. A las 9:30 p.m. En el 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens. Entradas: $12. Información: terraza7.com

_________________________________________________________________________________________________

Sábado 28

Calpulli Danza Mexicana

La compañía de danza mexicana Calpulli traerá a El Bronx una de sus producciones más aclamadas. El colectivo presentará en Hostos Center for the Arts and Culture, sábado 28 y domingo 29, ‘Boda mexicana’, una fiesta que incluye canciones, danzas y rituales propios de la referida nación azteca y con la que además festejarán el aniversario número 15 de la compañía. En el 450 Grand Concourse, Bronx. Entradas desde: $25. Boletas: http://www.calpullidance.org

_________________________________________________________________________________________________

Competencia de margaritas

Degusta las propuestas de más de 15 mixólogos de la ciudad quienes participarán en Margarita Rumble, una competencia que otorgará el título a la ‘Mejor margarita en NYC’. Entre los competidores figuran bares y restaurantes como Ofrenda, Vera Cruz, Javelina, Añejo Tribeca, Pulquería y Salvation Taco. Una parte de los fondos de este evento será destinada al programa, Free Arts NYC. En 11 Doyers Street, Manhattan. De 12 a 8:45 p.m. Información: http://www.margaritarumble.com

________________________________________________________________________________________________

Exhibición: Manolo Valdés

La galería de arte contemporáneo Opera Gallery será anfitriona de un conversatorio sobre una muestra que reúne selectos trabajos del artista Manolo Valdés. El encuentro, que forma parte de la agenda del evento anual Madison Avenue Gallery Walk, estará encabezado por el director de la galería, Amos Franjnd. A la 1 p.m., en Opera Gallery’s Madison Avenue gallery (791 Madison Avenue). Información: http://www.artnews.com/madavegallerywalk

_________________________________________________________________________________________________

Domingo 29

Concierto: Espinoza Paz

Acompaña al cantautor sinaloense Espinoza Paz y a Los Cuates de Sinaloa en una noche mexicana en la que interpretarán los temas más populares de sus respectivos repertorios. Paz, quien tiene siete álbumes de estudio, es considerado como uno de los artistas más destacados del género regional. A partir de las 9 p.m., en Temple Beth El, 111 West End Avenue, Brooklyn. Admisión: $50. Información: http://www.boletosexpress.com

_________________________________________________________________________________________________

Arbor Fest en Queens

Reúne a toda la familia para disfrutar de un día cargado de actividades para todas las edades en el Arbor Fest. Este festival, que tiene como escenario el Jardín Botánico de Queens, tendrá shows de títeres, artesanías, juegos. También será posible comprar comida y bebidas de restaurantes locales. Desde las 11 a.m., y hasta las 5 p.m. Entradas: $8 adultos y $10 niños. Información: http://www.queensbotanical.org

_________________________________________________________________________________________________

Martes 1

Música clásica: Fiesta hispana

Deléitate con un concierto que pondrá en relieve la música de España, Brasil, Cuba y Argentina con la música de cuatro violonchelistas que actuarán junto a la soprano, Larisa Martínez. ¡Fiesta! Como se titula esta función, incluirá tangos de Piazzola, música tradicional española del repertorio de De Falla, una zarzuela de Leucona y culminará con la presentación de la obra de Villa Lobos ‘Bachianas Brasileras’. A las 7 p.m. En On Stage At On Stage At Kingsborough Lighthouse, 2001 Oriental Boulevard, Brooklyn. Entradas: $25. Información: http://www.onstageatkingsborough.org

_________________________________________________________________________________________________

Miércoles 2

Zumba al aire libre

Este y todos los miércoles, hasta el 25 de Julio, puedes integrarte a una clase gratuita de zumba en Queens. En esta sesión, al aire libre, podrás despejar la mente y quemar calorías a ritmo de la música más contagiosa y de una combinación de ejercicios aeróbicos y de cardio. De 6:30 a 7:30 p.m. En el Hockey Rink in Little de Bay Park, en Queens. Información: http://www.nycgovparks.org

_________________________________________________________________________________________________

Serie de películas en Teatro Pregones

Asiste a Bronx Film Wednesdays en el Teatro Pregones. Esta noche, para cuando está pautado el debut de la serie, será proyectado el documental ‘Unsettled Accounts’, dirigido por la cineasta, Arleen Cruz. El documental aborda la historia del periodista chileno, Carlos Weber. La función también incluirá una conversatorio junto a Cruz y Weber. A partir de las 7 p.m., en 575 Walton avenue. Información: http://www.pregonesprtt.org