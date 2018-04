Cientos de usuarios repudian en redes la agresión sexual a reportera de Fox Sports

María Fernanda Mora agradece las muestras de apoyo de sus seguidores

Cientos de mensajes en Twitter muestran el repudio a la agresión sexual que sufrió la reportera de Fox Sports, María Fernanda Mora, por un aficionado de Chivas del Guadalajara, mientras realizaba un enlace en vivo desde la Minerva en la capital tapatía.

Tras la coronación del Rebaño en la Liga de Campeones de la Concacaf, aficionados se reunieron para celebrar. Al momento en que la reportera realizaba su trabajo, un hombro ubicado detrás de ella la tocó sin su consentimiento.

La reportera se defendió del sujeto al empujarlo y responder la agresión usando su micrófono.

“María Fernanda Mora tuvo el valor que muchas mujeres no, se defendió. Pueden gustar o no las maneras, los golpes deberían ser la última opción, pero ella es la victima y no la agresora”, publicó @Ehivar en Twitter.

“Este sujeto no puedo estar libre por la calle haciendo sus cochinadas. Este cerdo depravado merece ser castigado”, comentó @Fafhoo.

“Una agresión reprobable a una mujer que solo hacia su trabajo”, publicó @rehur013.

En redes sociales la reportera denunció lo sucedido.

“Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por opinión no pedida”, respondió a un usuario de Twitter que más tarde borró su tuit.

Más tarde la conductora agradeció el apoyo de los aficionados.

“Agradezco cada mensaje, cada tweet, y cada llamada de todos aquellos que han mostrado su apoyo y solidaridad. Abordaré el tema con la cabeza más fría y tras algunas horas de sueño. Pero -en verdad- el apoyo ha sido sumamente reconfortante”, puso en su cuenta de Twitter.