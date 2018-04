Cliente deja $223 mil en herencia a bailarina nudista de Nueva Jersey

La hermana del ejecutivo fallecido intenta revertir la decisión

Veronica Beckham, ex bailarina en un club nocturno, obtuvo una herencia de seis cifras que le dejó un ejecutivo de HBO que conoció meses antes de su muerte, decisión que su familia intenta impugnar a través de una demanda judicial.

Beckham, de 34 años, dijo que se hizo “amiga” del ejecutivo de la cadena de cable Micky Liu, después de conocerlo en el club de striptease “Atlantic City Scores” en julio de 2014.

Menos de un año después, Liu fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan, a los 50 años de edad, detalló New York Post.

Su “amistad eterna” con un ejecutivo definido como obeso, alcohólico crónico, diabético y enfermo del corazón, lo llevó a nombrarla beneficiaria de sus cuentas de jubilación y una póliza de seguro de vida con un valor combinado de $223 mil dólares.

La hermana del fallecido, May Liu, afirma que “como bailarina exótica profesional, Beckham era experta en aplicar y usar la coacción y la manipulación sobre los hombres“. La acusó de “aprovecharse de la vulnerabilidad de Micky Liu al ejercer influencia sobre él en forma de coacción moral”, según la demanda presentada en el Tribunal Sustitutorio de Manhattan.

“Te extraño”, le escribió él a la joven en un correo electrónico del 20 de enero de 2015. “¿Necesito algo? No estoy acostumbrado a no poder contactarte”.

A pesar de las acusaciones de la hermana, Beckham afirmó en una deposición que nunca tuvieron una relación sexual, sino “una amistad eterna”.

La juez Rita Mella dijo que no había nada que ella pudiera hacer porque sólo los beneficiarios anteriores, en este caso la ex novia del ejecutivo, podían demandar por los fondos. May Liu tiene previsto apelar.

Beckham negó que fuera una cazadora de fortunas. “Ninguna de las cosas sobre mí que lo tenté para que me nombrara beneficiario es verdad. Me dolieron mucho las acusaciones espurias y falsas “, dijo Beckham, quien ahora es una estilista residenciada en Miami.