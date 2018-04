Conoce al héroe que evitó el tiroteo en el Waffle House en Tenesse

La posesion de armas de fuego en Estados Unidos sigue causando controversia

Foto: Go Fund Me

Un chico de 29 años está siendo aclamado como un héroe por su valentía y bondad, luego de detener un tiroteo.

Después de disfrutar de una noche en la ciudad, James Shaw Jr. estaba comiendo algo con un amigo en Waffle House en Antioch, Tennessee, cuando escucharon un estruendo desgarrador. Según The New York Times, les tomó un momento darse cuenta de que el sonido era causado por un hombre que estaba disparando un rifle de asalto en el restaurante.

Cuando el tirador se detuvo para recargar, Shaw aprovechó su oportunidad, atacó al hombre, le arrebató el AR-15 de las manos y lo lanzó detrás del mostrador.

“Actué en un abrir y cerrar de ojos”, dijo Shaw a The Times.

El hombre huyó de la escena del crimen y Shaw, cuyo brazo había sido rozado por una bala, se quedó atrás con los otros heridos.

A raíz del evento, Shaw ha sido aclamado como un héroe por celebridades, extraños y políticos por igual, pero el humilde electricista dice que todo estaba sucediendo demasiado rápido para contemplar el heroísmo. Él enfatizó en una entrevista que preferiría que la gente simplemente lo considerara “una persona común” porque dice: “Siento que todos pueden hacer más o menos lo que yo hice”.

La página de GoFundMe que creó para las víctimas y sus familias el lunes ya ha recaudado más de $ 98,000 dólares en aproximadamente 24 horas. Mientras se curaba de sus heridas en el hospital, pudo reunirse con algunos de los otros sobrevivientes y sus familias y contarles sobre la gran cantidad de apoyo financiero.

Mientras tanto, un neoyorquino llamado Yashar Ali se emocionó con todas las noticias sobre el “nivel de humildad” de Shaw.

Al enterarse de que Shaw era el padre de una hija de 4 años, Ali creó una página GoFundMe para recaudar dinero para su futura educación, y la campaña ya alcanzó su meta de $ 60,000 dólares en 12 horas.

“Normalmente no me involucro directamente en estos asuntos, pero la bondad de James me ha inspirado a comenzar esta página para darle el apoyo que siento que se merece”, escribió Ali en la página. “Tal vez este dinero se puede utilizar para su fondo universitario o algún otro gasto relacionado con la educación.

“Pero estaría igual de feliz si James usara parte de este dinero para llevar a su familia a unas vacaciones agradables”, agregó.