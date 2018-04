Anna Ortiz le dedica emotiva carta a su esposo Andrés Iniesta

Papi, admiracion hacia ti es lo que sentí desde el primer dia. Nos has demostrado lo imparable que eres en tu profesión, lo mucho que deberiamos aprender de ti se queda corto aquí plasmado. Que esto no fue un golpe de suerte, esto es el fruto de tu constancia, empeño y tesón. Cabezón hasta la médula; "conseguiras todo lo que te propongas, dices" y vas tú y haces que esta frase pase de ser de un dicho a un hecho. Tú lo haces creíble. Admiro toda tu persona, eres el papá inimaginable, mi compañero de vida. Y como lo mejor esta siempre por llegar, vamos a escribir esta nueva historia juntos de la mano, que de seguro va a ser magica. Como tú. Te quiero! Te queremos! #avapas @andresiniesta8

