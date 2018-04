150 años de un clásico picante

La salsa Tabasco lleva siglo y medio poniéndole sazón a muchas comidas

En 1868, Edmund McIlhenny cosechó su primer cultivo de pimiento tabasco a partir del cual creó una salsa picante para avivar los sabores en los alimentos de la familia y amigos. La creación de esta mezcla cambiaría para siempre la industria gastronómica, porque sin duda no hay lugar en el mundo donde no se conozca la salsa picante Tabasco. Hoy, 150 años después, los mismos tres ingredientes que hicieron esa salsa – pimientos tabasco, sal y vinagre – son añejados y embotellados por la familia de Edmund en Avery Island, Luisiana, quienes están celebrando en grande un siglo y medio de haber creado un producto que se ha convertido en el amigo de chefs, cocineros del hogar, bartenders y amantes de la comida en general. “Mi familia y todos en McIlhenny Company nos sentimos honrados por el amor que hemos visto hacia la salsa Tabasco, lo cual nos ha traído a este increíble

aniversario,” dijo Anthony A. Simmons, Presidente y CEO de McIlhenny Company, y quinta generación de la familia McIlhenny. “No sé si mi tatarabuelo

alguna vez soñó que su emprendimiento daría paso al surgimiento de una categoría de alimentos completamente nueva. Ciento cincuenta años después,

estoy seguro de que estaría contento de haber contribuído con tanta comida deliciosa para tantas personas en tantos lugares alrededor del mundo”.

El icónico frasco de tapa roja con la etiqueta de diamante se vende en más de 185 países y territorios, y es etiquetado en 22 idiomas y dialectos. Esta salsa de pimienta reconocible al instante pertenece tanto a restaurantes en avenidas principales, como en lugares de comida rápida, así como los establecimientos mássofisticados, de la misma forma que es parte de la alacena, mesas de cocina y bolsas de mano de amantes de la comida alrededor del mundo.

Para los que deseen celebrar en casa, la marca ha invitado a chefs y bartenders para destacar platillos y bebidas clásicas que han convertido a la salsa en un icono, publicando sus recetas a lo largo del año en http://TABASCO.com , y en sus redes sociales , junto con imágenes

Datos curiosos:

Más de 700,000 botellas de salsa Tabasco se hacen en Avery Island, Luisiana, en un día

La salsa se vende en más de 185 países y territorios alrededor del mundo y está etiquetada en 22 lenguajes y dialectos diferentes

Hay 720 gotas en cada botella de 2 onzas

Tiene una clasificación de 2.500 a 5.000 unidades de picor en la escala de Scoville

Cada ración tiene 0 calorías y es baja en sodio

Casi la mitad de los 200 empleados de la empresa McIlhenny vive en Avery Island y muchos de sus antepasados también han trabajado y vivido allí

Ceviche de camarones

Ingredientes:

1 cup de salsa Tabasco Salsa Tabasco Chipotle Sauce 20/24 raw, whole medium shrimp, peeled and deveined 1 cup freshly squeezed lemon juice 1 tablespoon fine salt 1 cup diced tomato 1 cup diced red onion 1 cup roughly chopped fresh cilantro 1/2 avocado, cubed 2 tablespoons sour cream 4 tostadas 1/2 cup crispy pork cracklings (chicharrón), for garnish

Preparación:

In a large bowl, combine shrimp, Tabasco Sauce, lemon juice, and salt. Set aside and marinate for 20 minutes. In a separate bowl, combine the tomato, onion, and cilantro and mix well. Season with salt to taste. Add avocado cubes. Transfer vegetable mixture to bowl of marinated shrimp and mix well to incorporate. Spread sour cream on each tostada and top with ceviche. Garnish with slices of crispy pork cracklings (chicharrón). Salsa barbecue blod orange Big Poppa

Ingredientes:

4 1/2 cups dark brown sugar

1 10oz. jar Tabasco Spicy Pepper Jelly

2 tablespoons de salsa Tabasco 1 tablespoon de salsa Tabasco Chipotle

2 1/2 cups ketchup

1 cup fresh blood orange juice (If not available, regular oranges can be a substitute)

1/2 cup white vinegar

1/2 cup yellow mustard

1/2 cup clover honey

2 tablespoons orange marmalade

3 tablespoons Worcestershire sauce

2 tablespoons sea salt

2 tablespoons cornstarch

2 tablespoons chili powder

1 teaspoon onion powder

1 teaspoon garlic powder

1 tablespoon medium ground black pepper

Preparación:

In a stock pot, mix all ingredients and heat over high. Whisk and bring to nearly boiling. Take care to not let the sugars burn.

Reduce heat to low and stir occasionally until desired thickness.

Use sauce to baste selected meat at the end of its cooking process and return to grill or oven for 5 minutes to set the sauce.

Serving Suggestion

Best used on ribs, chicken, pulled pork, meatballs, or as a dipping sauce.

Diamond Reserve Bloody Mary

Ingredientes:

Para el coctel Bloody Mary

1.5oz de vodka

4oz Bloody Mary Mix (receta a continuación)

2 gotas de aceite de sésamo

2oz de prosecco seco

Para adornar: Semillas de sésamo blancas y negras, una rebanada larga de pepino, una rebanada de pimiento rojo y cascara de limón.

Para el Bloody Mary Mix

1.5 tazas de jugo de tomate

½ cucharada de Salsa Tabasci Diamond Reserve Pepper

1 cucharada de salsa Worcestershire

1 cucharada de sal de apio

½ cucharada de chile en polvo

Preparación:

En un vaso para mezclar, agrega todos los ingredientes a excepción del prosecco y mezcla con hielo para enfriar. Cuela en un vaso de vino sin fuste con un cubo de hielo grande cuadrado. Agrega un de prosecco y decora.

Salsa aniversario

La compañía McIlhenny Company lanzó la Salsa TABASCO® Diamond Reserve para conmemorar el 150º Aniversario de la Salsa TABASCO®. Esta salsa edición limitada de pimientos premium estará disponible exclusivamente a través de TABASCO.com a partir de esta semana a un costo de $34.95.

La salsa viene en una botella especial estilo champaña, y está preparada con una selección de los mejores pimientos tabasco de la Isla Avery, elegidos por su color superior, textura y robustez. Estos pimientos son macerados con un poco de sal, y después son añejados – algunos por hasta 15 años – y mezclados con vinagre de vino blanco espumoso.