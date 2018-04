¿Pueden neoyorquinos demandar a Trump por “enfermedad” tras imaginarlo teniendo sexo?

Un anuncio en el Subway afirma que hay una "demanda colectiva"

Los escándalos sexuales del presidente Donald Trump parecen no tener fin, lo que genera incluso campañas que parecen una broma.

El más reciente caso fue por las afirmaciones de la estrella porno Stormy Daniels, quien afirma que tuvo un amorío con el mandatario en 2006.

Las noticias han tenido especial seguimiento en Nueva York, debido a que un tribunal de esta ciudad atiende el caso, pero ¿la idea de que el presidente Trump tenga relaciones sexuales podría enfermar a una persona?

Algunos creen que sí, por lo cual colocaron una campaña en broma en la Línea N del Metro, que corre de Queens a Brooklyn a través de Manhattan. Es una de las más populares.

El periódico AM New York publicó una fotografía del polémico anuncio que dice: “¿Te enferma imaginar a Donald Trump teniendo sexo?”.

Luego continúa: “Quizá seas candidato para obtener una gran suma de dinero. La constante cobertura sobre la vida sexual de Trump ha forzado a muchos estadounidenses a imaginar al presidente teniendo sexo. Si esto ha causado que pierdas tu apetito, dejes tener sexo o te cause insomnio, por favor súmate a esta DEMANDA COLECTIVA. Llama al (929) 277-0699. http://www.suethepresident.com“.

De hecho, la página web existe, donde se explica someramente que la demanda está relacionada a la cobertura sobre el caso de la actriz porno.

Sin embargo, el MTA afirmó a AM New York que retirará el anuncio, pero no informó si alguien pagó por el espacio publicitario ya visto por miles de personas.

“Fue una agradable distracción después de una mañana llena de retrasos en el metro”, dijo Dave Wilson al periódico. “Revisé el sitio y tal vez me una”.