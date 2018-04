Trump hace oscura predicción sobre su futuro político

El presidente Donald Trump dijo que los republicanos deben mantener a toda costa la mayoría de la Cámara Baja, de lo contrario podría enfrentar la acusación formal de los demócratas en el Congreso.

“Tenemos que mantener la Casa porque si escuchamos a Maxine Waters , ella va por ahí diciendo ‘lo acusaremos'”, dijo Trump en un mitin en Michigan este sábado.

President @realDonaldTrump: “We have to keep the House, because if you listen to @MaxineWaters, she goes around saying, ‘We will impeach him, we will impeach him.'” pic.twitter.com/OQHcME4i16

