Jomari Goyso habla con Pamela Silva-Conde sobre el abuso del que fue víctima

A un día de la salida de su libro ‘Desnudo’, Pamela Silva-Conde entrevistó a Jomari Goyso para ‘Primer Impacto’, y tal como el título del show de las tardes de Univision, lo que el asesor de imagen le reveló fue tan impactante que ni ella, que es su amiga fuera de cámara, sabía.

Entre las cosas que le contó a Pamela, Jomari dijo que lo que más lo tenía inquieto es saber cómo reaccionarán sus padres cuando lean el libro ya que allí, hay muchas cosas que no solo no saben, sino que seguramente se cuestionarán si podrían haberlo evitado.

“Recuerdo siempre estar en frente de la ventana y decirle a mi madre que quería saltar. Yo sentía que nadie me quería como yo era”, le confesó valientemente Jomari a Silva-Conde a lo que ella, le dijo lo siguiente…

“También en el libro narras un episodio que para mí fue uno de los más aterradores, y es muy temprano, en la página 34, y voy a leer un pedacito, y dice: ‘lo que sucedió después me tomó años comprenderlo, de la misma manera que me tomó años entender que si Dios me quería, por qué dejó que me pasara algo así’… Adelanto y dice: ‘corrí, corrí como un hombre, ya no como un niño asustado. Los tres matones se asustaron con las luces y el ruido del auto, y yo aproveché para subirme los pantalones y salir corriendo’… Hablas de un malhechor que tiene un cuchillo en tu cuello. ¿Qué ocurrió esa tarde y por qué te cambió la vida?”

En esa parte de la entrevista para ‘Primer Impacto’, Goyso, totalmente conmovido decidió revelar uno de sus secretos mejor guardados:

“Porque siento (se le quiebra la voz) que vi el mundo de otra manera. Vi la vida de otra manera… Por muchos años no podía ni hablar del acoso; por 20 años no pude ni mencionarlo, porque yo siempre caminé y caminé y caminé hasta que tiempo me dijera cuándo podría. Ese día murió el niño. Eso es lo que ellos hicieron y me mostraron una realidad del mundo que nadie me había contado… Yo recuerdo cuando tenía el cuchillo en el cuello y lo recuerdo porque es el frío del cuchillo. Y recuerdo pensar cómo debía de actuar para que la persona no se enfadara”, explicó Jomari.

Pero esto no fue lo único que le confesó a Pamela, el español contó como pese a trabajar en uno de los salones más reconocidos de Los Angeles, se quedó sin dinero y le tocó dormir en un lugar insólito para muchos.

“Llegó la noche y no tenía dónde dormir. Yo decía si me quedo a dormir atrás me puede pasar algo. Si me duermo en el tejado, que era plano, ahí no me puede pasar nada. Nunca sentí que era ‘homeless’. Lo he visto como un reto que tenía que pasar. Creo que lo más difícil ha sido, con el tiempo, darme cuenta de que estuve en la calle, y realmente estabas sólo, tú peleando por tu vida. Imagina, si ya has dormido en la calle, ¿qué cosas no puedes hacer? Y así lo he visto todo”, le dijo.

Uno de los momentos en los que Pamela quedó más sorprendida fue cuando se enteró, por el libro, que Jomari estuvo a punto de adoptar un niño que conoció en República Dominicana haciendo una nota para ‘Primer Impacto’.

“Yo siempre he tenido una conexión muy especial con los niños. Mis sobrinos cambiaron mi vida… Por muchos años pensé que no podía ser padre. Cuando conozco a David se sube encima y no se baja por cuatro horas. Y ese niño no decía nada. Me miraba y se pegaba y se pegaba“, explicó Jomari.

Y aunque la madre estaba dispuesta a que Jomari lo adoptara e iniciaron el trámite, las leyes de República Dominicana no permiten a un hombre soltero no puede adoptar.

El libro de Jomari Goyso sale este próximo 1 de mayo a la venta, pero ya en la pre-venta se convirtió en Best Seller tanto en el mercado español como en inglés.

