¡Me levanté con el pie izquierdo!

Maneja tu humor como si fuera una frecuencia radial

Hace poco empecé a tomar una clases de zumba con una amiga. La llame para confirmar nuestro encuentro habitual y me dijo: “hoy no voy a ir, me desperté de malhumor” Curiosa le pregunté: ¿Qué pasó?, y respondió: “nada, ¡hoy me levante con el pie izquierdo!”.

No es posible levantarse de malhumor sin ninguna razón, siempre hay algún motivo. Bien sea por el escándalo de tus vecinos que no te dejo dormir, tu novio te dejo plantada, no soportas a tu jefe, ¡o tal vez engordaste diez libras y no te cierran los pantalones!

En fin, pueden haber muchísimas razones que afecten tu buen humor y provoquen pensamientos negativos apenas comienzas tu día. Para aquellos que normalmente sufren de este problemita, les tengo buenas noticias. El malhumor lo puedes cambiar instantáneamente por buen humor. Tu estado de ánimo depende estrictamente de tus pensamientos, y tú tienes control absoluto de lo que piensas.

Maneja tu humor como si fuera una frecuencia radial. Cuando en la radio de tu auto suena una canción que no te gusta, en vez de quedarte oyéndola y quejarte durante todo el camino: “!que música tan deprimente!”, “¡esta canción no tiene ritmo!”, “¡cómo es posible que pongan esto en la radio!”, cambia de estación y alegra tu espíritu con una música que te inspire y deleite.

A mi compañera de Zumba le dije: “sintonízate en radio alegre despertar, y vámonos a desayunar”. Entre huevos revueltos y tostadas francesas descubrimos que su mala actitud la provocó una discusión que había tenido con su mamá.

Te recomiendo que cuando despiertes de malhumor y empiecen a “sonar” esos pensamientos negativos de frustración, ira o ansiedad, ¡por favor!, trata tu mente al igual que la radio, cambia tu sintonía personal a una frecuencia que produzca armonía y te haga transmitir alegría.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 7:00pm EST (4:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline