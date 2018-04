Yasser Corona dice adiós al fútbol con emotiva carta ¡Se vale llorar!

El exjugador de Xolos de Tijuana no pudo superar una dura lesión en las cervicales

CDMX, México – Yasser Corona anunció su retiro de las canchas de forma prematura.

El ex zaguero de Xolos de Tijuana, de 30 años de edad, informó esta decisión en su cuenta de Twitter. Yasser sufrió una dura lesión en las cervicales el pasado 31 de enero de 2017, durante un duelo de Copa MX ante Correcaminos, misma que ya no le permitió regresar a jugar futbol.

“Gracias por todo lo que me has dado. Esta vida – que casi se me acaba aquel ya lejano 31 de enero – la he tenido y he disfrutado gracias a ti. Y también gracias a ti, hoy puedo disfrutar aún más a mi familia”, indicó Corona en una carta dedicada al futbol.

El defensa debutó en Primera División el 12 de noviembre de 2006 con la playera de Morelia. Además militó en Venados de Mérida, Jaguares de Chiapas, Puebla, San Luis, Querétaro y Tijuana.

Además, Yasser debutó oficialmente con la selección mexicana en 2015 ante Trinidad y Tobago, en partido de Copa Oro.