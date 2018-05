Al menos 5 muertos al caer avión de la Guardia Nacional de Puerto Rico

El siniestro ocurrió en Georgia. El avión tenía 60 años de servicio

Al menos cinco personas fallecieron el miércoles al caer un avión de la Guardia Nacional de Puerto Rico cerca del Aeropuerto Internacional Savannah/Hilton, en Georgia.

La nave iba rumbo a Arizona con nueve personas abordo. El avión era un Hércules C-130 que iba a ser retirado luego de 60 años de operación.

Isabelo Rivera, ayudante general de la Guardia Nacional, dijo que el avión militar se precipitó minutos después de despegar a las 11:30 a.m., pero “no pudo continuar el vuelo y se estrelló“.

“Entendemos que hay fatalidades. Hasta que no haya confirmación oficial de tripulantes o heridos, no podemos confirmar las fatalidades, pero sí podemos aceptar que en el manifiesto habían nueve personas, pero no sabemos las fatalidades”, sostuvo.

“No podemos hablar de las causas del accidente”, agregó Rivera, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por otros miembros de la Guardia Nacional puertorriqueña.

Rivera dijo además que la nave estuvo un mes en el aeropuerto de Savannah/Hilton en reparaciones.

El jefe militar agregó que dicho avión ayudó en la distribución de ayuda de bienes y materiales en la isla después del paso del huracán María y en el traslado a Puerto Rico de residentes de varias Islas Vírgenes Británicas tras el huracán Irma.

El líder militar dijo que tras la noticia, algunos de los familiares de los posibles oficiales que fallecieron en el accidente, han acudido a la Base Aérea Muñiz para confirmar la noticia.

En esta misma línea, los familiares de los fallecidos han recibido ayuda de parte de capellanes y psicólogos para recibir atención médica.

“Conocía a algunos de ellos. Son nuestra familia. La verdad es que es un día fuerte y triste para nosotros que un número de nueve participantes pudieron haber perecido. Eso nos duele”, puntualizó.

Igualmente, tras la noticia, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, así como la representante de la isla ante el Congreso en Washington, Jenniffer González, y el presidente de la Cámara de Representantes de la isla, Carlos Méndez, enviaron sus condolencias los familiares de los miembros de la Guardia Nacional