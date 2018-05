Bank of America enfrenta demanda colectiva por discriminar a inmigrantes

El caso es liderado por un joven a quien no quiso contratar por tener DACA

El Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidenses (MALDEF, por sus siglas en inglés) y la firma de abogados Elliot Morgan Parsonage PLLC de Winston-Salem, Carolina del Norte interpusieron una demanda ante el tribunal federal contra Bank Of America por negar el empleo a inmigrantes, a pesar de estas calificados y estar autorizados para trabajar en Estados Unidos.

En su denuncia, MALDEF presenta el caso particular de Daniel Marques, un brasileño de 27 años que es receptor de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA) y que, por tanto, está autorizado para trabajar, de acuerdo a los permiso de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

A pesar de esto fue descalificado en un proceso de selección de Merrill Lynch Wealth Management, una división del Bank of America, tras comentar con la compañía la subvención que recibe del DACA.

Así lo expresa la demanda por la que el banco está acusado de violar la Ley federal de derechos civiles de 1866, que prohíbe la discriminación intencional basada en la alienación.

Según el documento, Marques presentó la solicitud de empleo a través del portal que Bank Of America tienen destinado a estos efectos en marzo de 2016. Poco después, recibió un correo en que le convocaban a una entrevista telefónica el 30 de marzo.

Al ser extranjero, en esta entrevista, el vicepresidente de Merrill Lynch Wealth Management, le explicó que como solicitante no ciudadano, se le exigía que cumpliera los requisitos para trabajar en estados Unidos “sin limitaciones”.

Tras la entrevista, le comunicaron que recomendarían mas entrevistas y adjuntó una copia de su Documento de Autorización de Empleo válido, renovable por el DACA cada dos años y pidió más información sobre la autorización de trabajo “sin limitaciones”.

Días después, el 4 de enero, Marques recibió una llamada en la que le informaban que había sido descalificado por ser receptor de DACA.

El solicitante de empleo siguió enviando correos con el fin de obtener más información, pero ninguno de ellos obtuvo respuesta.

Tras imponer la demanda, el Presidente y Consejero General de MALDEF, Thomas A. Saenz declaró que, con base en mantener clientes latinos y seguir desarrollando negocios con esta comunidad, “Bank of America debería evitar políticas o practica que discriminen sobre la base del estatus migratorio”.

A estas declaraciones se suma el abogado de MALDEF, que defiende que “las empresas no pueden elegir entre los solicitantes de empleo autorizados para el trabajo en función de su estado de inmigración”.

La demanda no sólo se centra en el caso de Marques, sino que busca actuar en nombre de todos aquellos no ciudadanos que fueron autorizados a trabajar en el país y a los que Bank of America les denegó el empleo por su estado migratorio.