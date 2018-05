Una nueva iniciativa combate el terrorismo con música

Ante actos violentos no se debe responder con violencia

Tal vez algunas personas crean que la música no pueda combatir el terror de manera apropiada, pero este maestro les está demostrando lo contrario.

Cuando 3 coches bomba sacudieron los cimientos de Bagdad, el famoso maestro iraquí Karim Wasfi decidió responder. A la violencia, le puso arte.

Tocó su chelo en el lugar de las explosiones como un medio para mostrar resistencia contra el terrorismo.

“El punto focal es vencer el terror y la intimidación a través de la belleza y el refinamiento en la civilización”, dijo Wasfi a PeacePrints.

“Los que pueden odiar no reconocen la belleza, no pueden oír la belleza, no pueden verla, no pueden sentirla”, dijo.

“Tal vez porque nunca estuvieron expuestos a ella, así que también tenemos la responsabilidad de compartir con todos los fundamentos sólidos, concretos y básicos de la buena acción y la belleza porque es algo sobre lo que puedes construir”.

Después de que la actuación espontánea de Wasfi le ganó fama internacional, creó el Centro para la Creatividad y la Paz a través del Arte. Es una organización que une a jóvenes de diferentes orígenes étnicos para que puedan tocar música en las calles de Bagdad.

“Entonces, en lugar de solo la Orquesta Sinfónica Nacional actuando cada mes o dos meses, tendremos 5 o 7 grupos actuando en la ciudad en ese momento”, dijo Wasfi.

El director dice que creó el centro por el deseo de “inundar la escena con cultura y belleza, contra la intimidación y contra el miedo”.

Y su enfoque parece estar funcionando.

“Una experiencia positiva fue cuando me di cuenta de que había alrededor de 14 milicianos decididos a renunciar a las armas y a resolver desacuerdos a través de feroces combates para convertirse en músicos”, dijo.