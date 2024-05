Los jubilados huyen de Nueva York: ciudad con el mayor éxodo de personas sobre los 60 años en EE.UU.

Sin sorpresas, la costosa Nueva York es la ciudad de EE.UU. de donde más personas en edad de retiro se están marchando.

Así lo concluyó un estudio realizado por la empresa de tecnología financiera SmartAsset que evaluó los 50 estados del país y 182 ciudades en función del número de personas de 60 años o más que se mudaron en 2022, usando datos de la Oficina del Censo.

La ciudad de Nueva York fue la que perdió la mayor cantidad de jubilados en el año 2022, cuando 28,696 personas mayores se marcharon y sólo 6,194 se mudaron para acá. Además, Nueva York ocupó el 2do lugar entre los estados que perdieron más jubilados, sólo detrás de California: llegaron 24,314 y se marcharon 75.614.

“Este estudio considera las poblaciones de 60 años o más (para estos fines, jubilados) en 182 de las ciudades más grandes de EE.UU. para las cuales hubo datos disponibles”, dijo estudio. “De manera similar, encontramos migración neta para cada ciudad restando la cantidad de jubilados que se mudaron a un estado diferente en 2022 de la cantidad de personas de 60 años o más que se mudaron a la ciudad desde un estado diferente”.

¿De dónde se marcharon los jubilados?

Nueva York, Los Ángeles y Chicago fueron las ciudades con mayor éxodo. A nivel de estados, el orden se invirtió ligeramente: California superó a Nueva York, seguidos por Illinois.

¿A dónde se mudaron los jubilados?

Mesa (Arizona) ocupó el 1er lugar como la urbe que recibió más jubilados en todo el país en 2022, seguida de San Antonio (Texas) y Henderson (Nevada). En términos de estados Florida lideró, seguida de Arizona y Carolina del Sur. Los detalles del estudio pueden consultarse aquí.

En diciembre el Censo confirmó que Nueva York fue el estado que más perdió población en mudanzas tras la pandemia. California se ubicó en 2do lugar. En contraste, Texas y Florida registraron un aumento neto considerable.

En 2022 Nueva York perdió un curul en la Cámara Baja del Capitolio Nacional debido a esa disminución demográfica, que se venía manifestando desde antes de la pandemia y se aceleró desde entonces.

El año pasado un estudio ubicó a Nueva York como el 2do estado más caro para retirarse en EE.UU., sólo superado por Massachusetts. Ese análisis de Seniorly consideró el impacto de la inflación en los ingresos, el aumento de las tasas de interés, el cierre de bancos y la solvencia del Seguro Social, utilizando los datos más recientes de la Oficina del Censo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y el Centro de Información e Investigación Económica de Missouri.

En Nueva York la situación económica y la presión laboral se complican por los altos costos. En febrero un informe de la Universidad Columbia y la organización sin fines de lucro Robin Hood alertó que había 2 millones de pobres en la Ciudad de Nueva York, la mayoría hispanos y niños. Incluso ese mismo estudio calculó en $88,000 dólares el punto de equilibrio para que una familia de cuatro personas sobreviva en NYC, cifra aún por encima del cálculo de Consumer Affairs para el estado Nueva York ($81,396). Así, alrededor del 56% de los neoyorquinos están por debajo o cerca del umbral de pobreza y muchos tienen más de un empleo.

La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, la familia o la comunidad, alertó en marzo pasado un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).

El ingreso familiar medio del país fue de $70,784 dólares en 2021, según datos del Censo. Y a manera ilustrativa lo que en 2018 se podía comprar con $65,000 requirió $80,100 en 2023.

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio reciente de SmartAsset reveló que NYC es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia debe ganar más de $300,000 dólares para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos.

Pero los altos costos no garantizan bienestar en la “capital del mundo”: en otro sondeo reciente apenas 30% de los residentes calificaron positivamente la calidad de vida en NYC y sólo la mitad planea quedarse viviendo aquí durante los próximos años.