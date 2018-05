Kaku Romero: “Mucha gente quiere venir a la MLS, se está poniendo muy linda”

Entrevista con el 10 argentino de New York Red Bulls que enfrentará a New York City FC el domingo en el Derbi del Hudson

Alejandro ‘Kaku’ Romero Gamarra, el ‘10’ argentino de New York Red Bulls, hace parte del grupo más joven de fichajes en la historia de la MLS que llegaron para reforzar la campaña 2018. En sus primeros meses con la escuadra taurina, ha jugado seis encuentros, todos como titular, sumando dos goles y cuatro asistencias en la liga norteamericana.

El ex Club Atlético Huracán ahora se prepara para disputar este sábado en el vibrante Red Bull Arena su primer derbi de Nueva York contra el New York City FC de David Villa, una rivalidad que, a pesar de haber nacido en 2015, se ha hecho tan candente y competitiva como cualquier otro clásico de la MLS. hablamos con él antes de este partido.

Pregunta: Arranquemos hablando sobre el derbi de Nueva York, el primero que disputarás, ¿qué te han contado tus compañeros?

“Kaku” Romero: “Sí, me estuvieron contando los chicos cómo son los clásicos acá y cómo va a estar el ambiente. Va a ser muy lindo para mí. En Argentina jugué varios y acá es una experiencia nueva y esperemos que sea un gran partido, y que el juego sea lindo para el ambiente y para nosotros”.

P.: ¿Sí se siente como un partido diferente a cualquier otro?

K.R.: “Sí, los chicos me han dicho eso y aún más ahora porque vienen ellos primeros y la verdad es que queremos hacer un buen partido para poder quedarnos con los tres puntos”.

P.: Y en casa además…

K.R.: “Sí, es lo que queremos, pero sabemos que va a ser muy duro. Ellos juegan muy bien, tienen un gran equipo, pero sabemos que vamos a tener que hacer las cosas bien para poder ganar”.

P.: Llegas a New York Red Bulls procedente del fútbol argentino, ¿qué significa para ti esta primera incursión en el extranjero?

K.R.: “Mucho, mucho, porque lo esperaba y estuve muchos años allá, en Argentina. Así que esta experiencia que estoy teniendo y lo que me está pasando acá es muy lindo y estoy contento”.

P.: ¿Y qué es lo más lindo?

K.R.: “Estoy jugando. Estoy pasando un buen momento. Los chicos me recibieron muy bien y me estoy adaptando al club, a todo. La verdad es que cada vez me siento mejor acá en Estados Unidos”.

P.: Sí, anotaste gol el sábado pasado ante LA Galaxy, de visita en un estadio repleto e igual lograron conseguir los tres puntos. ¿Cómo fue anotar en esa victoria?

K.R.: “Sí, toda la gente gritaba. Sabíamos que era un estadio difícil, pero fuimos, luchamos y pudimos conseguir los tres puntos. Fue una noche muy linda y nos pudimos quedar con la victoria”.

P.: ¿Ese resultado es motivante de cara al derbi?

K.R.: “Nos sirvió mucho. Antes de eso habíamos jugado de local y no logramos ganar y bueno, fuimos a Los Ángeles y lo hicimos muy bien. Trabajamos y luchamos para eso y ahora llegamos al derbi para enfrentarlo también de la mejor manera”.

P.: ¿Cuáles han sido tus impresiones de la liga, organización, estadios, infraestructura, hinchadas?

K.R.: “Me sorprendió mucho. La organización es muy buena, muy segura, y los estadios son hermosos. La MLS está creciendo mucho, hay mucha gente que quiere venir y se está poniendo muy lindo y para uno eso es muy bueno”.

P.: Dices que hay mucha gente que quiere venir, ¿te refieres a tus excompañeros?

K.R.: “Sí, sí, siempre me preguntan cómo está la liga. Se dan cuenta que antes llegaban muchos jugadores más grandes, pero que ahora están llegando muchos jóvenes y entonces está creciendo mucho y cada vez se está poniendo más difícil lograr el campeonato”.

P.: Eres parte del grupo de fichajes más joven en la historia de la MLS, ¿qué significa para ti ser uno de estos jugadores escogidos?

K.R.: “Me comentaron que justo este año llegaron muchos chicos y también, por todo lo que está creciendo la liga se hacía difícil llegar aquí. Sabemos que hay muchos jugadores que quieren estar acá y ser elegidos, creo que somos privilegiados. Entonces estoy disfrutando este momento y trabajando para seguir creciendo”.

P.: Tu llegada fue muy esperada por la afición de los Red Bulls y en las redes sociales los rumores de tu llegada se etiquetaban con #KakuWatch, ¿cómo has sentido el apoyo de la afición?

K.R.: “La verdad que fue hermoso. Me escribían siempre, me preguntaban, y yo no sabía inglés entonces trataba de preguntarle a mi abogado. Me contaban que la gente estaba ansiosa, que esperaban mi llegada y finalmente, por suerte, se pudo dar todo y estoy acá ahora disfrutando de la gente y de todo lo que es esto”.

P.: Hubo una imagen que se hizo viral en redes de un hincha en el aeropuerto con una pancarta que decía ‘Kaku es más grande que Kaká’…

K.R.: “Sí, la vi en el aeropuerto y ahora es parte de la hinchada de Red Bulls. Estoy agradecido y hablé que estaba muy contento de poder estar acá pero que no, Kaká es muy grande [risas], creo que es uno de los mejores jugadores del mundo y que a uno lo comparen con él, es lindo”.

P.: ¿Qué le aportas técnicamente a los Red Bulls?

K.R.: “Estoy ayudando en la recuperación, y a la vez trato de siempre conectarme con los delanteros y de siempre asistir para que ellos puedan convertir. Siempre que me logre conectar con Bradley [Wright-Phillips] y Daniel Royer vamos a ir sintiéndonos mejor y vamos a seguir creciendo”.

P.: Red Bulls se conoce por desarrollar a sus canteranos y dar oportunidades con el primer equipo. ¿Qué importancia le das a esta estrategia y hay algún canterano que resaltas en el equipo?

K.R.: “Desde que estoy acá han debutado muchos chicos, usan mucho a los de la cantera y juegan muy bien. Me sorprende eso. También Bradley, Luis [Robles] me ayudan y otros chicos también más grandes están allí ayudando, y eso es bueno para el crecimiento de uno. Me pone contento que los chicos debuten y se vayan adaptando a la liga y al primer equipo”.

P.: ¿Hay algún otro jugador que te haya impresionado en el club o en la liga?

K.R.: “Sí, el otro día jugué contra Bastian Schweinsteiger, cuando jugamos contra Chicago Fire”.

P.: Claro, campeón mundial e ícono…

K.R.: “Sí, y aparte siempre lo veía por tele o por videojuegos, entonces estaba ilusionado por jugar contra él. Ahora también, por ejemplo, jugamos contra Zlatan y era algo que de chico no me lo podría haber imaginado y ahora, gracias a Dios, estoy disfrutando compartir la cancha con ellos”.

P.: Y este fin de semana enfrentarás a David Villa…

K.R.: “Sí, me tocaron los tres partidos seguidos ante jugadores importantes y enfrentarme a ellos, que jugaron en las grandes ligas, es muy lindo”.

P.: Hablando de tus compañeros, ¿quién es el más bromista, el más serio, y el DJ del vestidor?

K.R.: “Creo que Derrick [Etienne Jr.] es uno de los más ‘jodones’, Luis [Robles] es un poco serio, y [Tyler] Adams es el DJ”.

P.: ¿Qué tradiciones argentinas conservas en Estados Unidos?

K.R.: “Tomo mucho mate, hago asados, y siempre me gusta compartir eso con los chicos. Hay muchas cosas de Argentina que son muy ricas y trato de invitarlos a que prueben”.

P.: ¿Ya encontraste la panadería argentina de buenas facturas?

K.R.: “No, todavía no, porque entre el entrenamiento y los estudios llego un poco cansado, entonces trato de disfrutar con mi familia más que nada”.

P.: ¿Estás estudiando inglés?

K.R.: “Sí, me sirve mucho para seguir conociendo a mis compañeros. El idioma no lo sabía, ni el país, entonces estoy creciendo en todo y me pone contento eso”.