Samsung Galaxy Tab S3, la tablet que es casi un televisor portátil

Sin embargo, al estar hecha de vidrio y metal, es un poco frágil

La tableta Samsung Galaxy Tab S3 tiene un elegante diseño con una hermosa pantalla de 9.7 pulgadas y un procesador Snapdragon 820 (dos núcleos de 2.15GHz y dos de 1.6GHz), además de 32GB de almacenamiento con una ranura microSD para tarjetas de hasta 256GB.

Es la primera tableta compatible con HDR, su lápiz óptico funciona de maravilla, tiene cuatro bocinas que se ajustan a la posición de la tableta y su calidad de sonido es muy buena. Su sonido ha sido optimizado por AKG, empresa de Harman, y en algunos apps las cuatro bocinas giran según la manera en que estés sujetando la tableta para ofrecerte una mejor experiencia.

La Samsung Galaxy Tab S3 es prácticamente un televisor portátil, que casi se puede convertir en una especie de laptop.

A diferencia de la Galaxy Book, que ejecuta Windows 10 e incluye su teclado, la Galaxy Tab S3 ejecuta Android y su teclado es opcional. Sin embargo, las dos usan el mismo lápiz óptico S Pen.

La tableta tiene algunos inconvenientes, como su construcción de vidrio y metal que la pueden hacer un poco frágil. Además de que no hay mucho contenido HDR disponible. Tampoco ofrece el mejor desempeño. Su teclado no está incluido, no es nada económica y su lápiz óptico S Pen no se puede guardar en la tableta.

Nuestros editores consideraron la Samsung Galaxy Tab S3 como una de las mejores tabletas para ver video, cuando se presentó en 2017. Su lápiz óptico es excelente y su diseño es muy elegante, pero no es la ideal para productividad.

