John McCain no quiere a Trump en su funeral

Amigos del senador que padece de cáncer comentaron su deseo

Personas cercanas al senador John McCain han dicho a la Casa Blanca que el senador republicano de Arizona no quiere que el presidente Donald Trump asista a su funeral y que, en cambio, le gustaría que sí esté presente el vicepresidente Mike Pence, confirmó a NBC News una fuente cercana a McCain.

McCain, de 81 años, ha estado luchando contra una forma agresiva de cáncer cerebral durante casi un año y regresó a su hogar en Arizona después de que se sometió a una cirugía el mes pasado por una infección intestinal.

El senador, uno de los candidatos presidenciales republicanos de 2008, dijo en un fragmento de audio de sus próximas memorias, “No sé cuánto tiempo más estaré aquí”, según un video transmitido por NPR.

La Casa Blanca no devolvió inmediatamente una solicitud de comentarios.

Trump no asistió al reciente funeral de la exprimera dama Barbara Bush en Houston, Texas, para “evitar las interrupciones debido a la seguridad adicional, y por respeto a la familia Bush y amigos que asisten al servicio”, dijo la Casa Blanca el mes pasado. La primera dama Melania Trump asistió al servicio, junto con los expresidentes George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton y la exprimera dama Hillary Clinton.

Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush planean asistir al funeral de McCain, que está previsto que se realice en la Catedral Nacional en Washington, DC, dijo la fuente cercana a al senador repubblicano.

El deseo de McCain de que Trump no asista a su funeral, reportado el sábado por The New York Times, llega después que los dos hombres tuvieran una relación turbulenta, particularmente durante las primarias presidenciales de 2016 cuando Trump dijo que McCain era considerado un héroe de guerra solo “porque fue capturado durante la Guerra de Vietnam” y que él prefería a los héroes militares que evitaban ser tomados prisioneros por el enemigo.