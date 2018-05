Mucho temor y poca esperanza de la comunidad en la rezonificación de Inwood

En el proceso de audiencias públicas, las partes interesadas exigen la revisión del plan presentado por la Ciudad

La rezonificación de Inwood -la quinta rezonificación de vecindarios patrocinada por la Administración De Blasio- está exactamente a la mitad del proceso de revisión pública de siete meses a través del cual se aprueba o rechaza una rezonificación. La Junta Comunitaria 12 de Manhattan y la presidenta del condado Gale Brewer dijeron que no al plan actual mientras solicitaban ciertos cambios.

La Comisión de Planificación de la Ciudad está próxima a actuar, seguida por el Concejo Municipal, donde el concejal Ydanis Rodríguez -quien originalmente invitó a la Ciudad a iniciar el estudio de rezonificación- tendrá voz y voto en la decisión final y vinculante.

El foro del domingo, que se realizó fuera de ese proceso formal de audiencias y votaciones, fue convocado por Rodríguez en lo que caracterizó como un esfuerzo para reunir a una mayor diversidad de grupos para una discusión positiva sobre las prioridades de la comunidad.

Yvonne Stennett, directora ejecutiva de la Community League of the Heightsy facilitadora del evento, comenzó instruyendo a los miembros del público: “No estamos aquí hoy para votar. No estamos aquí hoy para criticar. No estamos aquí para hacer que una voz sea invaluable”.

Las actividades que siguieron incluyeron un panel de organizaciones locales que identificaban las necesidades de la comunidad, así como intervenciones de grupos pequeños donde se pedía a los asistentes que observaran las prioridades de la comunidad identificadas, agregaran las que faltaran y las clasificaran por nivel de importancia con pegatinas circulares. (Las prioridades de la comunidad habían sido tomadas de las recomendaciones superpuestas presentadas en el plan alternativo de Uptown United, por la Junta Comunal 12 y por la Agenda del Norte de Manhattan.

Fue Stanette, Angelina Ramírez del Distrito de Mejoras Comerciales de Washington Heights (BID), Charlie Corliss de Inwood Community Services, y algunos otros miembros de la Agenda del Norte de Manhattan, quienes habían realizado el trabajo de consolidación). Las recomendaciones de los grupos pequeños se publicarán y estarán sujetas a comentarios adicionales.

Sin embargo, la solicitud de una discusión respetuosa no impidió un estallido momentáneo de protestas entre los participantes en la actividad. Si bien algunas partes interesadas son más optimistas sobre los planes de la Ciudad, muchos temen que el concejal avance con una rezonificación en una escala que no apoyan.

Detalles significativos aún en proceso

Si hay algo con lo que casi todos los interesados ​​parecen estar de acuerdo, es que el vecindario necesita una gran cantidad de edificios enfocados en un 100% sobre ingresos. El grupo separado se centró en la vivienda, específicamente quería edificios con un 100% de ingresos y el 50% de las unidades en dichos edificios reservados para familias que ganan menos de $34,000.

Los funcionarios electos también han estado ansiosos por asegurar esta demanda, con el congresista Adriano Espaillat exigiendo que el alcalde identifique sitios para 5,000 apartamentos asequibles. Rodríguez mientras, dijo que él no está comprometido con un objetivo de 5,000, declaró que cerca de 2,000 unidades asequibles estaban en camino hasta el momento. Él está buscando activamente más.

Brewer le dijo a City Limits que la razón por la que no lo hizo -en sus recomendaciones sobre el plan publicado el viernes 27 de abril- es porque ella sigue el llamado de las partes interesadas de pedir una reducción de zonificación y reducir los límites de altura, o recomendar eliminar el proyecto de renovación de la biblioteca de la aplicación actual de rezonificación, fue porque ella esperaba ver que la rezonificación diera lugar a una serie de edificios grandes y 100% asequibles.

Motivo de preocupación

También sigue siendo motivo de gran preocupación la forma en que la parte de la rezonificación propuesta que aumentaría la densidad en las calles Dyckman, Broadway y la 207, podría afectar a las pequeñas empresas en esos corredores.

Rodríguez continúa solicitando la reserva de espacio comercial asequible en nuevos desarrollos, y Brewer sugirió que se elimine la rezonificación de la mayoría de esos corredores o se introduzcan gradualmente las horas extraordinarias de rezonificación después de que otras partes del vecindario hayan desarrollado espacio comercial, los activistas locales todavía estaban reflexionando sobre una nueva opción.

Ramírez, del BID de Washington Heights, quien facilitó el grupo sobre desarrollo económico, dijo que los participantes en la actividad expresaron su preocupación de que aún faltan compromisos suficientes para ayudar a los comerciantes a evitar el desplazamiento.

Algunas ideas que surgieron, además de la aprobación de la Ley de Supervivencia de Empleos de Pequeños Negocios, incluyeron programas de incentivos para propietarios, subvenciones para pequeñas empresas y la creación de un “derecho de revisión” para regresar cuando los edificios se reurbanicen dentro de la rezonificación zona.

Expresan frustración

Rodríguez no fue el único que argumentó que más voces, fuera de los que apoyan la plataforma de Uptown United, merecen una oportunidad de influir en la discusión. Ana Martínez, una residente, expresó cierta frustración con la actividad de grupos pequeños, diciendo que “los grupos apasionados pueden asumir el control” y que no estaba de acuerdo con aquellos que adoptaron una actitud de oposición a la rezonificación.

“Mi actitud es que la rezonificación tiene que darse”, dijo, sugiriendo que las rezonificaciones permitirían a la ciudad crecer e incluir viviendas asequibles, y que la discusión debería centrarse en la elaboración de un plan que evite los “desastres” que han sucedido en otras comunidades.

Pero lejos de sentir que han monopolizado la conversación, los partidarios de Uptown United, especialmente el grupo Northern Manhattan Is Not For Sale, se han desconcertado por las acciones que sienten que los han atacado, incluido un misterioso grupo aún desconocido que asistió a una reunión de la junta con camisetas que decían “NM IsNot 4 Sale doesn’t represent me”. Además, Chris Nickell, un partidario del plan Uptown United, afirmó que cuando los gritos de protesta se estaban moderando, el jefe de personal de Rodríguez le susurró al oído: “No nos reuniremos contigo nunca más”.

El domingo 29 de abril quedó muy claro que los miembros de la comunidad anhelan centros comunitarios, instalaciones deportivas para jóvenes y espacios para presentaciones artísticas. Muchos miembros del sindicato 32BJ buscaron una rezonificación responsable que traiga buenos trabajos sindicales y viviendas asequibles, aunque el sindicato también comprende las preocupaciones de la comunidad sobre los riesgos de exacerbar las presiones sobre viviendas con renta estabilizada.

Quizás el residente y organizador de la comunidad Rafael Figueroa puso el acertijo muy sucintamente: “Si la rezonificación está trayendo un nuevo espacio para las personas desfavorecidas, entonces sí”, dijo. “Pero si la rezonificación es simplemente la construcción de grandes edificios que nadie puede pagar, estamos en problemas”.

Temen rezonificación

Un par de asistentes expresaron su escepticismo a City Limits sobre las actividades de participación, y para Lena Meléndez, una defensora del plan de Uptown United, toda la reunión le dio la sensación de que la rezonificación era ahora inevitable.

“Se están comportando como si fuera un trato hecho. Es un ejercicio inútil. Nos vamos a poner locos”, dijo, y agregó que a la comunidad no se le dio más remedio que rogar por “concesiones” como más estacionamiento o inversiones en la red eléctrica.

Rodríguez dijo en una entrevista que no existe un trato hecho.

“Estoy viendo todas las opciones sobre la mesa”, dijo. “Necesito opciones, necesito opciones para poder decir, ‘¿podemos hacer un proyecto que sea bueno para la comunidad?”.

Solo haré una rezonificación si una rezonificación nos permite construir viviendas asequibles, crear zonas comerciales con rentas asequibles, construir un centro tecnológico en Washington Heights, un centro cultural, y también asegurar de que podamos invertir en educación y también invertir en preservación”.

Desacuerdos sobre quién es la “comunidad”

Paloma Lara, que representó a los partidarios de la plataforma Uptown United en el panel, habló apasionadamente contra el plan de la Ciudad, diciendo que muchos de los vecindarios seleccionados para una rezonificación se han dirigido a las comunidades negras y de color (aunque hay algunas excepciones) pidiendo retóricamente “¿Le damos nuestro control a nuestro concejal, que se reunió con docenas de propietarios a principios de esta semana en un pedido de apoyo para la rezonificación?” Fue cuando Stennett le dijo a Lara que su tiempo para hablar había terminado, y Lara se resistió, a tal punto que la sala estalló en reclamos.

La reunión mencionada por Lara fue realizada por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) para informar a los propietarios sobre los flujos de financiación de la Ciudad disponibles para construir viviendas asequibles. En esa reunión, Rodríguez habló sobre su visión de crear viviendas asequibles al 100% y de oportunidades económicas para ayudar a familias de clase trabajadora a unirse a la clase media, e instó a los propietarios a que lo ayuden a lograr este objetivo.

También explicó que “el 99.9%” de las personas en audiencias recientes había testificado en contra de la rezonificación y pidió a los propietarios de la sala que mostraran un mayor apoyo para la rezonificación.

“No puedo pelear solo: la ‘pelea’ significa argumentar lo bueno que la rezonificación puede significar para la comunidad”, les dijo, según lo escuchado en una grabación hecha por un activista del vecindario y revisada por City Limits.

“No pretendo que logremos que la mayoría diga que sí, pero si esto es importante para usted como propietario único de una propiedad, use sus recursos y defienda el caso, involucre a la comunidad en ese debate. No puede ser que la gente esté sentada para ver si la rezonificación ocurrirá o no, esperando que así sea, porque será un valor tremendo para la propiedad.

Todo el mundo sabe que si usted es dueño de una propiedad, y la rezonificación ya está hecha, y un edificio de seis pisos en una esquina de Dyckman y Broadway se puede convertir a catorce pisos, irá con su valor”.

Para leer este artículo en inglés ir a: CityLimits.org