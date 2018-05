Canciller de Educación: “diversificación en escuelas de NYC no va a parar”

Luego de su primer mes al mando de las 1,700 escuelas públicas de la Gran Manzana, Richard Carranza está comprometido en frenar la segregación escolar, pero advirtió que las comunidades deben alzar su voz y dejar de hacer “chismes” sobre ciertos planteles

En abril pasado Richard Carranza, maestro y nieto de mexicanos, se posesionó como el nuevo jefe del sistema escolar de la Gran Manzana, y dentro de sus planes, anunció un revolcón que pretende acabar con la segregación, mejorar la calidad y la equidad en las 1700 escuelas de Nueva York y lucha para que la diversidad sea una realidad. El sucesor de Carmen Fariña, quien también le hace a la cantada, como mariachi, reveló que en diciembre recibirá un plan de recomendaciones de un grupo de expertos para iniciar los planes de integración. Y con su estilo directo, que ya empieza a dejar ver, el jefe del Departamento de Educación advirtió que las comunidades deben alzar su voz y dejar de hacer “chismes” sobre la reputación de ciertos planteles, y hasta mencionó que espera que de allí salga el próximo presidente del país, alguien bilingüe y que entone rancheras.

La segregación en las escuelas es una de las grandes críticas del sistema ¿Cómo va a empezar a trabajar por la diversificación?

“Las familias tienen que reconocer que tienen un asiento en la mesa. Tienen que levantar sus voces y ser parte de ese discurso de cómo mejorar sus escuelas. Para mí la diversidad de nuestras escuelas no es quitar estudiantes de una escuela y llevárselos a otra, sino que es mejorar sus propias escuelas”.

¿Y cómo va a empezar ese proceso?

“Específicamente ya tenemos un grupo que está trabajando en todos los temas de la diversidad y cómo diversificar a nuestras escuelas. Ellos se están reuniendo regularmente. He sido parte de una de sus juntas, pero espero que en diciembre ellos nos van a entregar una lista de recomendaciones, a corto y largo plazo, sobre qué podemos hacer, lo que es el proceso más largo en remediar la situación de la diversidad. El tema clave para todos es que el tema de diversidad y diversificar a nuestras escuelas, no va a parar. Vamos a seguir tratando el tema y seguir luchando por recomendaciones y planes”.

¿Hay algún plan para que las escuelas tengan cierto porcentaje específico de cada grupo para que sean más diversas?

“No digo que no vaya a ocurrir, pero por este momento no tenemos planes de hacer eso”.

¿Cómo y por qué piensa vincular más a la comunidad en ese proceso de integración escolar?

“Estoy de acuerdo con la canciller Fariña que decía que las ideas tienen que venir de nuestra comunidad, y creo que tiene razón. Uno podría imponer un plan, pero si no tiene el apoyo de la comunidad, va a fracasar. Vamos a tener diversos estudiantes en todas nuestras escuelas, pero cada escuela no va a ser igualita a otra, el éxito es que cada escuela va a tener su propio modo de ser, pero la diversidad de esa escuela no puede depender de las pólizas que tal vez tengamos nosotros, que le estén negando un asiento a un estudiante; es lo que tenemos que buscar”.

¿Por qué cree que las escuelas en Nueva York son tan segregadas?

“No sé, acabo de llegar y estoy investigando. Ya empecé y hay muchas cosas que he visto, y no tiene tan solo que ver con la escuela pública sino con las pólizas de la ciudad (…) Yo no sé cuáles son los antecedentes de por qué estamos como estamos, estoy investigando, pero lo que sí sé es que no solo es culpa de las escuelas públicas, sino que tiene que ver con la ciudad”.

¿Qué mensaje le envía a aquellos padres que no quieren que sus hijos se mezclen con estudiantes hispanos o negros?

“Nunca voy a quedar conforme con ese modo de pensar. Las escuelas pertenecen al público y es un público diverso”.

¿Hay planes concretos de invertir más en muchas escuelas de mayoría hispana que se quejan de no recibir tantos recursos con otros planteles?

“Dentro de mi investigación he visto que hay escuelas que sí reciben muchos recursos. La cuestión es cómo están utilizando esos recursos. No es tan solo una cosa de cuánto dinero tienen si no número uno, si son los recursos apropiados para esa comunidad, numero dos, si están involucrados los padres de familia y los miembros de la comunidad como equipo en mantener y mejorar esas escuelas, y número tres, desafortunadamente nuestras comunidades a veces son sus peores enemigos, que dicen ‘no quieres ir a esa escuela porque esa escuela no es buena’ pues que ‘mi cuñado me dijo que esa escuela era buena y ahora no es buena’. Ellos mismos hacen ese chisme que dicen a la gente y ni siquiera han visitado esas escuelas. Tenemos que frenar que nuestra misma comunidad ataque de una manera, tal vez sin esperar, pero están atacando sus mismas escuelas. Tenemos que detener esa conciencia. Sí se puede, sí vamos a dedicarnos a que esas escuelas tengan lo mejor y reputación”.

¿Y cómo manejará el tema de los maestros en ese proceso de diversificación?

“Queremos que cada maestro que esté en una escuela esté capacitado para enseñar y tener un efecto allí y en esa comunidad, y no todas las comunidades son iguales. Si tenemos una comunidad donde la mayor parte son hispanos es lógico que queremos tener maestros bilingües, y si no son completamente bilingües, si quiera que puedan comunicarse con los padres de familia de una manera adecuada y ante todo con respeto”.

Hay quejas por recortes en programas de alfabetización y clases de inglés para padres en el próximo presupuesto ¿Cuál es su postura?

“No puedo hablar por el Alcalde, pero puedo decir que de parte del Departamento de Educación, nosotros estamos apoyando a nuestros maestros, especialmente en las escuelas donde hay gran numero de padres que quieren aprender inglés. Las escuelas están proveyendo esos programas. El señor Alcalde solo puede otorgar lo que tenga y sabemos que los recursos que vienen de Albany de la Asamblea no son suficientes para hacer todo lo que queremos hacer, no solo educar a nuestros estudiantes sino empoderar a nuestras comunidades con programas”.

¿Cuál es su meta para la generación de estudiantes que está recibiendo?

“En esta generación, no obstante lo que se está hablando a nivel federal, quiero crear estudiantes que salgan llenos de entusiasmo, con sabiduría para manejar los siguientes pasos de su vida, con un espíritu de que sí se puede. Que salgan bien preparados para asistir a la universidad, si es lo que quieren, o entrar a una carrera, pero para que tengan un camino hacia el futuro y contribuir a la ciudad y que de ahí salgan el futuro Alcalde y el Presidente. Espero que sí. Sé que de aquí va a salir, y va ser bilingüe… y con el favor de Dios, también va a cantar mariachi”.