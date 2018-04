Richard Carranza se estrena como nuevo canciller de Educación de NYC

Con un sándwich de pastrami, invitado por el alcalde De Blasio, se posesionó en el cargo que dejó Carmen Fariña

Un sándwich de pastrami con pepinillos y una soda de limón, fue la invitación que el alcalde Bill de Blasio hizo este lunes a Richard Carranza en el famoso restaurante Katz’s, del Lower East Side, en Manhattan, para darle la bienvenida al maestro de origen mexicano, como el nuevo canciller del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad Nueva York

Carranza reemplaza en el puesto a Carmen Fariña, quien hasta el viernes pasado llevó las riendas de las 1,800 escuelas públicas de la Gran Manzana, en la que estudian 1.1 millón de estudiantes, mayormente hispanos y afroamericanos.

Durante el almuerzo, que se prolongó por más de una hora y media, el Alcalde y el Canciller, acompañados por la primera dama Chirlane McCray, hablaron del reto de lograr que el sistema escolar de la Gran Manzana sea más equitativo e inclusivo.

“Todo estuvo muy bien, muy bien”, comentó Carranza a la salida del restaurante, sin entrar en detalles sobre su encuentro con De Blasio, quien hizo lo mismo, y se fue del lugar sin hablar con la prensa. “Todo estuvo muy delicioso. Buen pastrami”, agregó el Canciller del DOE, llevando en una bolsa un pedazo de sándwich que dejó, para compartirlo con su esposa.

Horas antes, a las 8:45 a.m., y en medio de la nevada que cayó en la mañana de este lunes en la ciudad, Carranza llegó a la oficina del DOE vestido con traje y corbata, y allí sus subalternos le dieron la bienvenida.

“¡Hola escuelas públicas de NYC! ¡nos vemos en la mañana! 1.1 millones de razones para creer que nuestros mejores días están por venir”, comentó el Canciller en un saludo en su cuenta de Twitter.

Desde el pasado 5 de marzo, cuando el alcalde De Blasio anunció que Carranza sería el nuevo jefe del Departamento de Educación, el funcionario, quien se ha desempeñado como maestro y superintendente en escuelas de San Francisco, Las Vegas y Houston, y quien es mariachi profesional, ha manifestado su interés para mejorar no solo la calidad de la educación en la Gran Manzana sino para que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades.

“Siendo hijo de padres que nunca fueron al colegio, pero sin embargo sabían que el camino hacia el éxito era la educación, es un honor trabajar con este Alcalde que tiene una agenda de equidad para todos los estudiantes”, comentó Carranza hace unos días, quien ha insistido en su mensaje de motivación. “Si eres un estudiante que no habla todavía inglés, aquí estamos para ayudarte, si eres un soñador, te decimos que nadie debe decirte que no perteneces aquí y aquí estamos para apoyarlos (…) jamás se me va a olvidar de donde vengo porque juntos tendremos el camino hacia el futuro”.

De gira por las escuelas

Curiosamente el primer día de labores de Carranza, coincide con el primer día del receso escolar de primavera, y una de sus asistentes aseguró que el nuevo funcionario tomará esta semana para conocer más de lleno el trabajo del DOE.

A partir de la próxima semana, siguiendo el ejemplo de la excanciller Fariña, Carranza iniciará una jornada de visitas personales a las escuelas para conocer de primera mano sus necesidades y hablar con estudiantes y maestros.

El nueve jefe de las escuelas públicas asume el cargo en momentos en que la Ciudad ha mostrado un enorme crecimiento en los índices de graduación y reducción en los niveles de deserción escolar, pero al mismo tiempo un aumento en las suspensiones y hechos relacionados con delincuencia escolar, incautación de armas y riñas.

Hubo 14,389 suspensiones entre julio y diciembre de 2017 frente a 12,000 en el mismo período del 2016, lo que representa un incremento de 20% y en lo que va de este año han aumentado 5,4%.

Protesta de bienvenida

Este martes, en su segundo día en el cargo, decenas de padres de estudiantes de escuelas públicas y activistas de la campaña StudentsFirstNY y defensores, le darán la bienvenida a Carranza con una manifestación en la sede de la Alcaldía, en la que le pedirán que “presione el botón de reinicio en la agenda educativa fallida del alcalde Bill de Blasio”.

“Los padres no están satisfechos con el status quo y se sienten desatendidos, quieren mejores opciones, más progreso para cerrar la brecha de logros, y están cansados de esperar a que las políticas del De Blasio produzcan resultados”, aseguró esa organización. “La agenda del Alcalde carece de urgencia, propósito e intensidad y los padres esperan que Carranza sea un defensor de las necesidades de los niños, no de la política del alcalde”, agregaron.

Richard Carranza tampoco no se refirió a los señalamientos de haber estado presuntamente involucrado en un supuesto caso de acoso sexual y una demanda por discriminación a las mujeres en San Francisco, donde se aseguraba que promovía a los empleados hombres a expensas de las mujeres durante su paso por el Distrito Escolar Unificado de esa ciudad. También fue mencionado en un caso interpuesto por su ex subordinada Verónica Chavez, por haber saboteado su carrera, luego de que ella le llamara la atención por “coquetear” con una mujer que no era su esposa, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles en 2013.

El adiós de Fariña

El viernes pasado, en un evento en el que la Ciudad le dio la despedida a Carmen Fariña como jefe del DOE, quien trabajó durante 52 años en el sistema escolar de Nueva York, la exfuncionaria aseguró irse con la tranquilidad del deber cumplido.

“Han sido días buenos, días no tan buenos y días en que he ido directamente a casa y me tomado una copa de vino”, comentó Fariña, en una carta de despedida que escribió. “Sin embargo, ser Canciller ha sido el privilegio de una carrera y toda una vida”.

Por su parte, el alcalde De Blasio, elogió el trabajo y compromiso de Fariña con la Gran Manzana y dijo: “El futuro de nuestras escuelas nunca ha brillado más, gracias a su servicio”.