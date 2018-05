AMLO responde a periodista que incitó a atentar en su contra

Y presentan denuncia contra periodista Ricardo Alemán

El candidato mexicano a la presidencia de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, respondió al tuit del periodista Ricardo Alemán, señalado por incitar a seguidores del político a atentar en su contra.

Durante un mitin en San Nicolás Garza, Nuevo León, el morenista pidió: “No se preocupen por eso. No pasa nada y no va a pasar nada, el que lucha con la justicia no tiene nada que temer”.

Así lo publicó el diario El Universal, que no especificó si el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ahondó sobre el tema.

En otros municipios donde estuvo de gira por la entidad que era gobernada por Jaime Rodríguez “El Bronco”, candidato presidencial independiente, AMLO se refirió a la “mafia del poder” y al conflicto con los empresarios.

“¡Zafo!”, expresó López Obrador sobre un pleito con los empresarios, a quienes dijo respetar, excepto aquellos que contribuyen a la corrupción, el principal problema en el país.

Aunado al comentario de López Obrador, el abogado Ricardo Peralta presentó una denuncia contra Alemá, al considerar que su tuit contra el candidato podría estar cometiendo un delito.

“No confundir la libertad de expresión con el abuso indiscriminado de acceso a medios de comunicación”, expresó Peralta en un tuit, donde compartió la imagen de la denuncia.

En el documento fechado el 7 de mayo por la oficina del Procurador General de la República (PGR) se indica que el procedimiento se inicia contra Alemán, ya que “pudiera incurrir en la conducta contemplada en el Capítuclo VII del Código Penal Federal, es decir, la Provocación de un Delito y Apología de Éste”.

Acabo de presentar la denuncia en contra de @RicardoAlemanMx Como el día de ayer me comprometí, la intención es la abatir la impunidad, y promover la cultura de la legalidad. No confundir la libertad expresión con el abuso indiscriminado de acceso a medios de comunicación. pic.twitter.com/wPUBot3ZmK — Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) May 7, 2018

Alemán desató polémica en redes sociales, debido a que compartió una imagen sobre homicidios de personajes famosos, quienes fueron asesinados por sus admiradores, para sugerir que algún seguidor AMLO debería matarlo.

“A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató una fan. A ver a qué hora chairos”, dice la imagen compartida por Alemán, quien agregó: “Les hablan!!!”.

La seguridad de López Obrador ha sido abordada por sus simpatizantes, incluido el padre Alejandro Solalinde, quien en una entrevista a este diario consideró que el actual proceso electoral “es probable que cambien el equilibrio general del poder político” y que el nerviosismo genera riesgos, debido a ello le preocupaba la seguridad del candidato.