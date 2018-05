Nueva Jersey convierte en ley el DREAM ACT que dará ayuda financiera con DACA

El gobernador Phil Murphy promulga la legislación que además dará asistencia a estudiantes indocumentados

El gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy promulgó este miércoles la ley DREAM Act, con lo cual, el Estado Jardín dio un paso histórico hacia mejorar las perspectivas de cientos de jóvenes inmigrantes que podrán acceder a estudios universitarios.

El ejecutivo que pertenece el partido demócrata, en apenas cinco meses de ejercicio cumple una de sus promesas de campaña, abriendo a la vez una gran interrogante. ¿Porqué al otro lado del Hudson, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo no ha hecho lo mismo.

El Dream Act en Nueva York fue aprobado por la Asamblea estatal por séptima vez el pasado 5 de febrero y la decisión final quedó en manos del Senado estatal y el propio gobernador Cuomo.

Murphy, flanqueado de jóvenes inmigrantes, educadores, defensores de inmigrantes, organizaciones aliadas y legisladores durante su intervención en el campus de la universidad Rutgers en Newark, dijo que la legislación ayudará a mitigar los esfuerzos de la administración Trump para sacar a los DREAMers del país. “Lucharemos con uñas y dientes” para evitar que eso suceda, declaró.

El proyecto de ley fue sancionado por la Legislatura estatal de Nueva Jersey la semana pasada. El Senado por una votación de 27-10 y la Asamblea por 49 a 24.

Murphy dijo que el progreso económico no puede lograrse sin el progreso social.

“No podemos permitir que la administración Trump y sus seguidores emitan críticas sobre nuestros DREAMers. Nosotros en Nueva Jersey lo sabemos mejor”, insistió Murphy.

“Hoy, Nueva Jersey ha dado un paso valiente para defender a los estudiantes indocumentados como yo en un momento en que el gobierno federal preferiría deportarnos en lugar de ver que nos graduamos de la universidad”, dijo Erika Martínez, joven líder de Make the Road New Jersey y estudiante de último año de secundaria.

La ley permitirá el acceso a la ayuda estatal en las universidades públicas y privadas para los DREAMers de Nueva Jersey. Mediante esta legislación los estudiantes calificados podrán solicitar ayuda a partir del semestre de otoño de 2018, convirtiendo a Nueva Jersey en el décimo estado en la nación en ofrecer ayuda financiera estatal a quienes están amparados por el DACA y uno de los pocos estados que permite a los estudiantes que asisten a escuelas privadas solicitar también ayuda financiera estatal.

El DACAes una política de inmigración que permite a algunas personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, recibir un período renovable de dos años de acción diferida de la deportación y ser elegibles para un permiso de trabajo.

Nueva York se está quedando atrás

En la Gran Manzana la promulgación de la ley en Nueva Jersey no trajo sino alegría y esperanza entre los jóvenes soñadores que esperan que Nueva York siga la pauta del Estado Jardín y no se quede atrás.

Jennifer Macías, estudiante indocumentada en el Queensborough Community College, se congratuló por la firma del DREAM Act en Nueva Jersey.

“Durante años, los estudiantes indocumentados hemos estado abogando por un proyecto de ley que me daría a mí y a otros miles de estudiantes la oportunidad de tener acceso a la ayuda financiera estatal en Nueva York”.

“Estoy decepcionada de que el gobernador Cuomo y el Senado estatal no hayan emitido una legislación similar que cambiaría nuestras vidas. Nueva York debe seguir el ejemplo de Nueva Jersey y proporcionar el mismo acceso a la educación superior a todos los estudiantes, independientemente de su estado migratorio”, agregó Macías, quien además es miembro de Make the Road New York.

La estudiante Yatziri Tovar contó su experiencia durante seis años, en que semestre tras semestre vivió con la incertidumbre de poder continuar su educación universitaria, debido a su estatus migratorio.

“Todo este tiempo he estado luchando y defendiendo el NY Dream Act, que permitirá el acceso a la ayuda financiera estatal para miles de estudiantes indocumentados. Hoy, Nueva Jersey está dando un importante paso adelante y se une a 12 estados permitiendo que los estudiantes indocumentados cumplan sus sueños y se gradúen de la universidad”, dijo Tobar al tiempo de felicitar al gobernador Murphy, quien con su firma, agregó, cambiará las vidas de miles de estudiantes indocumentados de Nueva Jersey.

“Es hora de que el gobernador Cuomo apoye a los jóvenes indocumentados. No más excusas, si nuestros estados vecinos están tomando esta iniciativa, el momento de aprobar el NY Dream Act. ¿por qué no lo está haciendo Nueva York?, cuestionó la estudiante.

Muchos años de esfuerzo

La firma de ley se produce después de un esfuerzo de más de cinco años organizado por New Jersey Dreamers con el apoyo de organizaciones comunitarias como Wind of the Spirit y Make the Road New Jersey, la ACLU de Nueva Jersey, New Jersey Policy Perspective y Latino Action Network .

El mes pasado, la Legislatura estatal de Nueva Jersey, dirigida por la senadora Teresa Ruiz y el asambleísta Gary Schaer, junto con los senadores Sandra Cunningham y Nellie Pou, y la asambleísta Annette Quijano y la asambleísta Mila Jasey, votaron históricamente para ampliar el acceso a la ayuda financiera.

Según la ley beneficiará a todo estudiante que demuestre una necesidad económica que haya asistido a la escuela secundaria en Nueva Jersey durante al menos tres años, se haya graduado o recibido un diploma equivalente de una escuela secundaria estatal, se inscriba y presente una declaración jurada en una universidad de Nueva Jersey.