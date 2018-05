Melissa McCarthy vuelve a la universidad en ‘Life of the Party’

La actriz interpreta a una mujer que, tras su divorcio, decide estudiar junto a su hija

En medio del rodaje de la película ‘The Kitchen‘ y de la producción de la serie de televisión ‘Nobodies‘, hablamos por teléfono con la actriz Melissa McCarthy, que está expectante ante el estreno este viernes 11 de mayo de su comedia ‘Life of the Party’, que ella misma protagoniza y produce junto a su marido, Ben Falcone.

“Trabajar con Ben fue fantástico, fui muy afortunada porque estábamos todo el día juntos. Aparecer en escena juntos siempre es súper divertido porque nadie me hace reír como él”, comentó la actriz.

‘Life of the party’ cuenta la historia de Deanne Miles (interpretada por McCarthy), una mujer que se divorcia de su marido Dan (Matt Walsh) y decide volver a la universidad junto a su hija Maddie (Molly Gordon), quien no se siente muy atraída por la idea de ir a clase con su madre. Pronto Deanne se vuelve popular entre los alumnos y experimenta la libertad y la diversión típicas de la época estudiantil.

Aunque el film está dirigido por su marido, el guión lo escribieron ambos. “La idea original fue de Ben, y a mí me empezó a gustar a medida que empezamos a hablar sobre ella”.

El matrimonio quería reflejar una relación cercana entre una madre y una hija, como la que McCarthy asegura mantener con su madre. A ella es a quien ve reflejada en el personaje que interpreta, por su positividad y felicidad ante la vida.

Como si de una universitaria real se tratara, la actriz “sufrió” cuando tuvo que hablar delante de toda una clase y disfrutó como lo haría una estudiante: “La escena más divertida para mí fue en una de las fiestas universitarias, donde estábamos todos juntos cantando y bailando”.

Pero no todo es fiesta y alcohol en esta comedia. “Uno de los mensajes de la película es que nunca es tarde para hacer algo. Por ejemplo, dejar tu trabajo e intentar algo que nunca has hecho antes”, asegura McCarthy. De hecho, la actriz se muestra convencida cuando afirma que muchos espectadores se identificarán con su papel en la película. En especial las mujeres quienes, dice la actriz, muchas veces vuelven a la universidad con una edad avanzada.

“Espero que tanto hombres como mujeres se vean reflejados en la película, me haría muy feliz”, afirmó McCarthy.

Y cuando le preguntamos si desearía hacer lo mismo que su personaje, bromea: “Me encantaría ir a la escuela con mis hijas (nacidas en 2007 y 2010), aunque no sé si a ellas les gustaría”.

McCarthy recomienda el film a todas las familias: “Puedes llevar a tus hijos o a tu madre, yo fui con la mía y con mis hijas, éramos tres generaciones viendo la película”.

“Creo que es una película muy optimista y divertida”, añade.“’Life of the party’ te hace reír y te provoca felicidad”.