Pasos hacia un buen porvenir

La educación es algo muy importante para nuestras vidas. Nos ayuda a forjar muchas de nuestras aptitudes, tanto profesionales como personales, donde experimentamos numerosas etapas de nuestra vida: niñez, adolescencia e incluso adultez. Un paso muy importante para nosotros en la educación a nivel escolar es poder ser capaces de mejorar en cada área en que estamos aprendiendo y ser responsables de cada cosa que emprendamos. Los estudios nos dan la ventaja de poder prepararnos de distintas maneras.

La mayoría del tiempo el estrés es causado por elucubrar y por suponer cosas que no han pasado. El estrés causado por la escuela y por nuestras vivencias se mezclan porque estamos en una etapa de crecimiento emocional donde todo tipo de problemas y pensamientos nos confunden y pueden provocar muchísimos conflictos. Si no controlamos la ansiedad no podremos mantener un balance adecuado que nos permita combatir esta situación de tantas incógnitas

En el último año de la escuela secundaria nos vemos agobiados de pensamientos sobre nuestro futuro académico y a esto le podemos sumar los problemas en nuestras vidas. Comenzar a pensar para qué somos buenos, qué estudiaremos, cuál será nuestra carrera y cómo será nuestra vida a partir de ahí.

También tener esa incertidumbre de qué nos contestarán las universidades a las que solicitamos y cómo será todo después que salgamos de la escuela secundaria y posiblemente de la tutela de nuestros padres. Sin duda tendremos responsabilidades diferentes, pues muchas personas, estudiantes en general, estudian mientras trabajan y tienen que aprender a cómo lidiar con todo este tipo de cosas, es como empezar a hacer cosas de adultos aun no siendo un adulto totalmente.

En fin, los estudios son una meta para la vida, pero la transición implica mayor estrés, lo que significativamente aumentará el grado de dificultad. Si uno está realmente motivado no será difícil este paso tan trascendente; en sí no es tan fácil lidiar con estas circunstancias pero estamos aprendiendo e intentando lograr diferentes objetivos en aspectos muy fundamentales. Pensar positivamente nos ayudará a sobrellevar el estrés, ya que estamos entrando en nuestro futuro.

-Cristal Fernández es estudiante de la High School for Media and Communications

