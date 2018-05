Conoce a la “súper madre”, ¡tiene 16 hijos!

Las familias numerosas también encuentran muchos beneficios, como la compañía y ayuda constantes

Esta madre seguramente merece un descanso en un día como hoy este.

Lyette Reback, de North Palm Beach, Florida, tiene 16 niños con edades comprendidas entre los 2 y los 23 años, y no siempre es fácil mantenerlos en línea.

“Confundo nombres todo el tiempo”, admite.

Cada día comienza con una lista de tareas pendientes. Si algo no está en la agenda, es imposible que se pueda llevar a cabo. No hay espacio para la improvisación.

Ella se encarga de llevar a casa a los niños, que participan en 88 prácticas deportivas cada semana. Su padre, David, es el entrenador.

Y para moverse, la familia tiene su propio autobús.

Por no hablar de otras tareas, ¿la lavandería? Calculan que realizan unos 42 lavados cada semana. Todo es un esfuerzo de equipo y se espera que todos los niños hagan su parte.

“Les estamos enseñando buenas habilidades para la vida”, dijo David.

Los niños también ayudan con la preparación de las comidas.

“Por lo general, se necesitan unos 35 huevos para hacer huevos revueltos para la familia por la mañana”, dijo su hija mayor.

Vivir de esta manera es el sueño de Lyette.

“Siempre quise una gran familia”, dijo a Inside Edition. “Tengo la suerte de tener un esposo increíble que quiere lo mismo que yo”.

Y a los niños les encanta, también.

“Siempre tienes a alguien con quien jugar o hacer algo divertido”, dijo uno de los niños al portal de noticias.

Por increíble que parezca, aparte de criar a sus 16 hijos, Lyette también encuentra tiempo para dirigir una organización benéfica, Believe With Me.

Actualmente está recaudando dinero para comprar un nuevo hogar para la familia del suboficial Brendon Sandburg, que perdió la vida en un accidente de helicóptero naval en 2007.